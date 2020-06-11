Купаловский с 15 июня открывает театральный сезон. Правда, с поправкой на эпидситуацию

Новости Беларуси. С понедельника, 15 июня, Купаловский театр возобновляет показ спектаклей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. С понедельника, 15 июня, Купаловский театр возобновляет показ спектаклей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Напомним, театр был закрыт для зрителей на два месяца. Сейчас сезон начнется в лучших традициях: со спектакля «Павлинка».
Николай Пинигин: «Режиссёр должен махать руками и кричать, конфликтовать, тогда он – режиссёр? Нет, всё спокойно делается»
В зрительном зале обеспечат все меры безопасности. Рассадку организуют через два метра, а общая наполняемость зала главной сцены не превысит 100 зрителей.
Продолжат тут и реализацию успешных онлайн-проектов. Подготовили для любителей театрального творчества и новые премьеры.
Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы:
Мы таксама пакажам самыя лепшыя нашы пастаноўкі. Гэта «Рэвізор», гэта «Кароль Лір» і «Шляхціц Завальня». Самыя топавыя, найбольш запатрабаваныя спектаклі апошняга часу. І мы рыхтуем яшчэ адну неспадзяванку – да 3 ліпеня мы адновім славуты спектакль Купалаўскага тэатра «Немой» па Алесю Адамовічу.