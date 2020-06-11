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Купаловский с 15 июня открывает театральный сезон. Правда, с поправкой на эпидситуацию

11 июня 2020 18:05
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Новости Беларуси. С понедельника, 15 июня, Купаловский театр возобновляет показ спектаклей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Купаловский с 15 июня открывает театральный сезон. Правда, с поправкой на эпидситуацию-1

Напомним, театр был закрыт для зрителей на два месяца. Сейчас сезон начнется в лучших традициях: со спектакля «Павлинка».

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Купаловский с 15 июня открывает театральный сезон. Правда, с поправкой на эпидситуацию-4

В зрительном зале обеспечат все меры безопасности. Рассадку организуют через два метра, а общая наполняемость зала главной сцены не превысит 100 зрителей.

Продолжат тут и реализацию успешных онлайн-проектов. Подготовили для любителей театрального творчества и новые премьеры.

Купаловский с 15 июня открывает театральный сезон. Правда, с поправкой на эпидситуацию-7



Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы:
Мы таксама пакажам самыя лепшыя нашы пастаноўкі. Гэта «Рэвізор», гэта «Кароль Лір» і «Шляхціц Завальня». Самыя топавыя, найбольш запатрабаваныя спектаклі апошняга часу. І мы рыхтуем яшчэ адну неспадзяванку – да 3 ліпеня мы адновім славуты спектакль Купалаўскага тэатра «Немой» па Алесю Адамовічу.

# Купаловский театр # Культура # Павел Латушко # Фотофакт

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