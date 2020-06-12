«Это те источники эмоций, к которым каждый раз ты стремишься». Что читает Владимир Громов

Владимир Громов, заслуженный артист Республики Беларусь, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь: Булгаков «Собачье сердце» и Эрих Мария Ремарк «Три товарища», «Триумфальная арка», «На Западном фронте без перемен» и «Жизнь взаймы». Наверное, это вот те источники эмоций, к которым каждый раз ты стремишься, хочешь что-то там почерпнуть новое. Каждый раз перечитывая, ты видишь, открываешь для себя новые грани, и они заставляют тебя по-новому что-то переосмысливать и что-то почувствовать новое, более глубокое.

И вот оно тебя не отпускает и каждый раз манит к себе вновь и вновь, когда ты не можешь «напиться», пьешь-пьешь, и все хочется, так и здесь. Проходит время, и ты опять хочешь очутиться, окунуться в те эмоции, опять почувствовать то, что было связано, когда ты читал эти книги и по-новому что-то для себя открыть.