Дочь Мулявина: «Он никогда не навязывал своего мнения, воспитывал «методом тыка»

Любовь и музыка. Успешный старт «Песняров» был обеспечен надёжным семейным тылом, без которого вряд ли смог состояться музыкант и композитор Владимир Мулявин. Этому периоду жизни знаменитого музыканта и посвящена книга «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…» В ней много нового и сенсационного, раскрыта биография Владимира Мулявина от рождения до момента переезда в Минск, рассказана история его рода. Впервые опубликована переписка Владимира Мулявина и Лидии Кармальской, относящаяся к армейскому периоду жизни музыканта.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – старшая дочь В. Мулявина, автор книги «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…» – Марина Мулявина и музыковед, автор книги «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…» – Ольга Брилон.

Фото Мулявина без усов и его личная переписка. Дочь музыканта выпустила сенсационную книгу

Большое количество всевозможных фактов, которые происходили в Вашей жизни, Ваше детство непосредственно, оно, вероятнее всего, не вошло, всё-таки, книга больше посвящена взаимоотношениям родителей.

Марина Мулявина, старшая дочь В. Мулявина, автор книги «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»:

Для меня папа – Бог, папа – гений, папа – Мулявин – начинает вот сейчас приходить, потому что всегда он для меня на первом месте был как отец, только это. Поэтому воспитание, которое было и которого не было, и шишки, которые ты набиваешь сам, он никогда не навязывал ни своего мнения, он воспитывал «методом тыка», называется: сам стукнись своим носиком, а потом посмотрим. Он говорил: «Вот я бы, например, сделал бы так». Он высказывал только своё мнение, а тебе выбирать. И я очень благодарна за этот выбор.