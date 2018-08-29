«Какое-то спокойствие и умиление многими процессами». Искуи Абалян о рождении детей после 40

Выбрать личную жизнь или карьеру? Воспитывать детей или уйти с головой в публичную сферу?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ преуспела, кажется, и в том, и в другом – певица, Посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Искуи Абалян.

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Между Вашими детьми довольно большая разница в возрасте. Ощущения от материнства «тогда» и «сейчас» – они разные?

Искуи Абалян, певица, Посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев:

Знаете, есть такая шутка. Когда рождается первый ребёнок, все всё кипятят, утюжат, стерилизуют баночки, сосочки. Когда рождается второй ребёнок, следят, чтобы ребёнок не поел кошачий корм. А когда рождается третий ребёнок, если поел ребёнок кошачий корм – это проблема кота. Это, конечно, не совсем мой сценарий. На самом деле, когда тебе уже немного за 25 и даже за 30, то, конечно, ощущения такие включаются: какое-то такое спокойствие и умиление многими процессами.

Ты больше наблюдаешь и получаешь радость неподдельную.

Ты, наверное, больше позволяешь, чем раньше бы позволял. У меня даже Ксюша иногда говорит: «Мама, почему ты не реагируешь на это? Ей же нельзя это делать, она же потом привыкнет». Я говорю: «Дочь, ну ладно, она маленькая. Пускай сама этот опыт наработает, она поймёт, что вот так поступать нельзя».

Существует боязнь женщин рожать после 40 лет. И ещё есть «доброжелатели», которые говорят: «Да куда? Да чего ты?» И Вы, может быть, от кого-нибудь такое слышали?

Искуи Абалян:

Удивительное дело, но ни от кого не слышала. Я, наверное, веду, всё-таки, такой образ жизни, когда около меня нет таких людей. Или, если они и есть, то не позволяют себе такие высказывания. У меня есть семья, любящий муж, мои родные, которые исключительно меня поддерживают.

Что Вы посоветуете женщинам, которые боятся рожать после 40?

Искуи Абалян:

Я, конечно, агитировать не могу. Потому что это всё очень субъективно, индивидуально.

Это касается здоровья.

Я думаю, что если женщина уверена в своём избраннике, если она чувствует себя хорошо, и по здоровью, и есть какая-то материальная устойчивость, женщина – она сама почувствует, когда ей этот ребёнок нужен. Вот, если у неё есть какое-то внутреннее спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, то никто её не переубедит этого не делать.

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