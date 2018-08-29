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«Я, вроде как, стрелы Купидона туда направила. И вдруг они поцеловались». Как у Искуи Абалян в клипе снялись незнакомцы

29 августа 2018 13:43
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певица, Посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Искуи Абалян.

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Искуи Абалян, певица, Посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев:

Это, как всегда, наше уже такое полюбившееся сотрудничество – второе сотрудничество с замечательным, где-то даже спонтанным режиссёром Александром Сюткиным. Человек, конечно, очень талантливый, очень творческий. Он предложил приехать в Москву, и там были дня 3 съёмочных, но я поучаствовала только в одном. Это были очень жаркие дни, я это запомню на всю жизнь.

Было очень тяжело работать.

Было 33 или 35. Асфальт плавился. Очень радовалась, если это была зелёная зона и было много деревьев. Очень была интересная съёмка тем, что сразу же, с первых, так сказать, приветствий, когда я уже была в гримвагене – возле «Рэдиссона» мы снимали первые кадры. И заходит Александр: «Дорогая, Вы приехали! Привет! Как дела?» Я говорю: «Хорошо». «Я тебе забыл сказать самое главное: мы будем снимать в режиме таймлапс». Это, конечно, меня так шокировало, потому что песня с таким количеством слов и подвижная. И когда это всё надо будет петь очень быстро – представляете, если песня длится 03:10, то мне её надо было бы спеть 01:10. всё у нас ложилось так, как мы хотели. Была прекрасная атмосфера, мы дурачились, придумывали какие-то невероятные штуки. Например, когда мы снимали недалеко от «Москва-сити», в парке – там на лавочку присела просто проходящая пара.

«Я, вроде как, стрелы Купидона туда направила. И вдруг они поцеловались». Как у Искуи Абалян в клипе снялись незнакомцы-1

И мне чего-то так понравилось. Они были такие застенчивые, вроде, друг к другу, у них были какие-то попытки друг друга приобнять. Ребята такие с рюкзачками просто. Я говорю: «Саша, а давай мы их снимем?»

Саша говорит: «А вдруг они откажутся?»

Говорю: «Ну, давай спросим. Давай просто их снимем». Вот это вот отсутствие актёров и просто вот людей. У нас же задача такая в клипе: там, где я появляюсь, складывается всё удачно для действующих лиц. И вот эта застенчивость, и вдруг я, вроде как, стрелы Купидона туда направила, и вдруг они поцеловались. Это было так интересно, и ребята согласились. И вот, таким образом, они стали героями нашего клипа.

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# Белорусские исполнители # Культура # Искуи Абалян

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