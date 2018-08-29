«Я, вроде как, стрелы Купидона туда направила. И вдруг они поцеловались». Как у Искуи Абалян в клипе снялись незнакомцы

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певица, Посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Искуи Абалян.

«Какое-то спокойствие и умиление многими процессами». Искуи Абалян о рождении детей после 40

Искуи Абалян, певица, Посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев:

Это, как всегда, наше уже такое полюбившееся сотрудничество – второе сотрудничество с замечательным, где-то даже спонтанным режиссёром Александром Сюткиным. Человек, конечно, очень талантливый, очень творческий. Он предложил приехать в Москву, и там были дня 3 съёмочных, но я поучаствовала только в одном. Это были очень жаркие дни, я это запомню на всю жизнь.

Было очень тяжело работать.

Было 33 или 35. Асфальт плавился. Очень радовалась, если это была зелёная зона и было много деревьев. Очень была интересная съёмка тем, что сразу же, с первых, так сказать, приветствий, когда я уже была в гримвагене – возле «Рэдиссона» мы снимали первые кадры. И заходит Александр: «Дорогая, Вы приехали! Привет! Как дела?» Я говорю: «Хорошо». «Я тебе забыл сказать самое главное: мы будем снимать в режиме таймлапс». Это, конечно, меня так шокировало, потому что песня с таким количеством слов и подвижная. И когда это всё надо будет петь очень быстро – представляете, если песня длится 03:10, то мне её надо было бы спеть 01:10. всё у нас ложилось так, как мы хотели. Была прекрасная атмосфера, мы дурачились, придумывали какие-то невероятные штуки. Например, когда мы снимали недалеко от «Москва-сити», в парке – там на лавочку присела просто проходящая пара.