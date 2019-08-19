Финалистка конкурса «Живая классика»: «Выхожу на сцену и просто живу в этом стихотворении»

Александра Пологова, финалист Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика-2019»: Наверное, я никогда не примеряю на себя какой-то образ, я такая, какая есть. Я выхожу на сцену и продумываю все: от начала и до конца и просто живу в этом стихотворении, в прозе или в другом произведении.

Что позволило тебе быть одной из лучших?

Какое ты читала произведение и чем оно тебя зацепило?

Александра Пологова:

Аркадзь Куляшоў «Ліст з палону». Для меня это произведение, как молитва о любви, о любви не только человека к человеку, это произведение о любви к родине. В стихотворении говорится о девушке, которую забирают в плен и которая пишет письмо своему молодому человеку. Но она не просит ее освободить, она просит освободить родину. Для нее это на первом месте – это свобода, это родное.