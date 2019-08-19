Финалистка конкурса «Живая классика»: «Выхожу на сцену и просто живу в этом стихотворении»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – финалист Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика-2019» – Александра Пологова и мама Александры – Наталья Пологова.
Что позволило тебе быть одной из лучших?
Александра Пологова, финалист Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика-2019»:
Наверное, я никогда не примеряю на себя какой-то образ, я такая, какая есть. Я выхожу на сцену и продумываю все: от начала и до конца и просто живу в этом стихотворении, в прозе или в другом произведении.