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Финалистка конкурса «Живая классика»: «Выхожу на сцену и просто живу в этом стихотворении»

19 августа 2019 09:43
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – финалист Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика-2019» – Александра Пологова и мама Александры – Наталья Пологова.

Что позволило тебе быть одной из лучших?

Александра Пологова, финалист Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика-2019»:
Наверное, я никогда не примеряю на себя какой-то образ, я такая, какая есть. Я выхожу на сцену и продумываю все: от начала и до конца и просто живу в этом стихотворении, в прозе или в другом произведении.

Финалистка конкурса «Живая классика»: «Выхожу на сцену и просто живу в этом стихотворении»-1

Какое ты читала произведение и чем оно тебя зацепило?

Александра Пологова:
Аркадзь Куляшоў «Ліст з палону». Для меня это произведение, как молитва о любви, о любви не только человека к человеку, это произведение о любви к родине. В стихотворении говорится о девушке, которую забирают в плен и которая пишет письмо своему молодому человеку. Но она не просит ее освободить, она просит освободить родину. Для нее это на первом месте – это свобода, это родное.

Финалистка конкурса «Живая классика»: «Выхожу на сцену и просто живу в этом стихотворении»-4

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Фотофакт

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