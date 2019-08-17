День украинской культуры в Минске-2019. 13 фотографий для тех, кто пропустил праздник

Новости Беларуси. Когда не нужен переводчик и погода настраивается на южный лад: в Верхнем городе 17 августа прошел День украинской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танцы, песни и традиционный борщ. Чем порадовали гостей праздника организаторы – в репортаже Ксении Худолей.

Неожиданно солнечная и ясная суббота, наконец, позволила нам выйти из дома, не опасаясь дождя. Тем более, сегодня действительно было куда сходить.

У ратуши развернулся настоящий город мастеров: керамика, соломоплетение, гончарное и кузнечное дело.

Хорошо знакомые нам, белорусам, ремесла открылись абсолютно по-новому, по-украински. Игорь Кизим о Дне культуры Украины в Минске: «Очень приятно, что многие пришли на праздник в вышиванках» Не пустовала и сцена: с яркой программой в Минск приехали творческие коллективы из Черниговской области, зажигательные джазовые исполнители и юные артисты.

Народным песням минчане с удовольствием подпевали, а кто-то даже не удержался и сплясал гопака. Блины-бендерики, рушники и гопак: в Верхнем городе проходит День украинской культуры Иностранных гостей, к слову тоже было немало. Последние летние дни отпуска туристы провели, наслаждаясь славянской культурой в полной мере.

После зажигательных народных танцев и первых шагов в ремесленном искусстве подкрепиться можно было традиционными украинскими блюдами.

Ксения Худолей, корреспондент:

Борщ с пампушками, мочанка и блины. Пусть сегодня фудкорт без особой экзотики, очереди к украинским кулинарам продолжают расти. Ведь сегодня у ратуши все по-особенному близкое и уютное.

В рамках фестиваля «Классика у ратуши» выступит Государственный камерный оркестр под управлением маэстро Евгения Бушкова. Главным музыкальным событием вечера станет исполнение цикла пьес «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского.