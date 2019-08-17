День украинской культуры в Минске-2019. 13 фотографий для тех, кто пропустил праздник

Новости Беларуси. Когда не нужен переводчик и погода настраивается на южный лад: в Верхнем городе 17 августа прошел День украинской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Когда не нужен переводчик и погода настраивается на южный лад: в Верхнем городе 17 августа прошел День украинской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Танцы, песни и традиционный борщ. Чем порадовали гостей праздника организаторы – в репортаже Ксении Худолей.
Неожиданно солнечная и ясная суббота, наконец, позволила нам выйти из дома, не опасаясь дождя. Тем более, сегодня действительно было куда сходить.
У ратуши развернулся настоящий город мастеров: керамика, соломоплетение, гончарное и кузнечное дело.
Хорошо знакомые нам, белорусам, ремесла открылись абсолютно по-новому, по-украински.
Игорь Кизим о Дне культуры Украины в Минске: «Очень приятно, что многие пришли на праздник в вышиванках»
Не пустовала и сцена: с яркой программой в Минск приехали творческие коллективы из Черниговской области, зажигательные джазовые исполнители и юные артисты.
Народным песням минчане с удовольствием подпевали, а кто-то даже не удержался и сплясал гопака.
Блины-бендерики, рушники и гопак: в Верхнем городе проходит День украинской культуры
Иностранных гостей, к слову тоже было немало. Последние летние дни отпуска туристы провели, наслаждаясь славянской культурой в полной мере.
После зажигательных народных танцев и первых шагов в ремесленном искусстве подкрепиться можно было традиционными украинскими блюдами.
Ксения Худолей, корреспондент:
Борщ с пампушками, мочанка и блины. Пусть сегодня фудкорт без особой экзотики, очереди к украинским кулинарам продолжают расти. Ведь сегодня у ратуши все по-особенному близкое и уютное.
В рамках фестиваля «Классика у ратуши» выступит Государственный камерный оркестр под управлением маэстро Евгения Бушкова. Главным музыкальным событием вечера станет исполнение цикла пьес «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского.
24 августа культурную эстафету уже готовится принять солнечная Грузия.