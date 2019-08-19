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Старинные обряды, хороводы, танцы в традиционных костюмах. Чем удивил этнофест «У госці да радзімічаў» в Чаусском районе

19 августа 2019 07:28
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Новости Беларуси. В агрогородке Радомля Чаусского района этнофест «У госці да радзімічаў» уже в шестой раз собрал любителей старины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Старинные обряды, хороводы, танцы в традиционных костюмах. Чем удивил этнофест «У госці да радзімічаў» в Чаусском районе -1

На Замковой горе установили стилизованное традиционное жилище радимичей, рядом – деревянная конструкция для добычи огня, уличная печь для обжига керамики и капище Перуна. Старинные обряды, хороводы, танцы в традиционных костюмах – каждый нашел занятие по вкусу.

Старинные обряды, хороводы, танцы в традиционных костюмах. Чем удивил этнофест «У госці да радзімічаў» в Чаусском районе -4

Особой популярностью пользовались мастер-классы. Гости этнофестиваля могли своими руками сделать глиняный горшочек или соткать пояс радимичей на станке 9 века.

Старинные обряды, хороводы, танцы в традиционных костюмах. Чем удивил этнофест «У госці да радзімічаў» в Чаусском районе -7

Старинные обряды, хороводы, танцы в традиционных костюмах. Чем удивил этнофест «У госці да радзімічаў» в Чаусском районе -9

Елена Смыковская, гость этнофестиваля:
Побыть в этом, станцевать старинные танцы, услышать живую музыку. Потрогать, пусть и реконструированное, но то, что было давно. Побыть в этой маленькой хатке и понять, как люди жили.

Старинные обряды, хороводы, танцы в традиционных костюмах. Чем удивил этнофест «У госці да радзімічаў» в Чаусском районе -12

Александр Смыковский, гость этнофестиваля:
Я взглянул на свои корни. В этом плане было потрясение огромное. Интерес возник необыкновенный.

Старинные обряды, хороводы, танцы в традиционных костюмах. Чем удивил этнофест «У госці да радзімічаў» в Чаусском районе -15

Валерий Макаренко, участник этнофестиваля:
Вы ведаеце, гэта вельмі вялікае свята адраджэння нашага старадаўняга быту. І пакуль гэтае адраджэнне будзе ісці, мы будзем адчуваць сябе беларусамі.

Старинные обряды, хороводы, танцы в традиционных костюмах. Чем удивил этнофест «У госці да радзімічаў» в Чаусском районе -18

Своеобразной туристической меккой это место стало в 2007 году. По мнению ученых, на территории современного агрогородка Радомля Чаусского района некогда поселилось племя радимичей. Об этом свидетельствуют останки древнего городища.

Старинные обряды, хороводы, танцы в традиционных костюмах. Чем удивил этнофест «У госці да радзімічаў» в Чаусском районе -21

# Этнокультура Беларуси # Культура # Фотофакт

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