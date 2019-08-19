Во Дворце Румянцевых и Паскевичей открылась выставка молдавского художника Вячеслава Игнатенко

Новости Беларуси. В гомельском Дворце Румянцевых и Паскевичей открылась выставка заслуженного художника Молдовы Вячеслава Игнатенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою малую родину – небольшую деревню Переделка в Лоевском районе – кишеневский художник посещает регулярно и много рисует родные места. А потому отличить на его картинах где еще белорусский Днепр, а где уже молдавский Днестр, зрителю получается не всегда.

Вячеслав Игнатенко, заслуженный художник Молдовы:

Конечно, это моя родина. Два года назад я делал выставку с названием «Родина», где была моя деревня Переделка, где была Лоевщина, где была Гомельская область. Конечно, это все мое родное.

Галина Корчевая, жительница Гомеля:

Выставка очень теплая. Очень проникновенная. И хоть его сравнивали с Дали, но нет. Это наш собственный белорусский Сарьян. Похожи эти краски, такие оттенки, колорит.