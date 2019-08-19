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Во Дворце Румянцевых и Паскевичей открылась выставка молдавского художника Вячеслава Игнатенко

19 августа 2019 07:32
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Новости Беларуси. В гомельском Дворце Румянцевых и Паскевичей открылась выставка заслуженного художника Молдовы Вячеслава Игнатенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Румянцевых и Паскевичей открылась выставка молдавского художника Вячеслава Игнатенко-1

Свою малую родину – небольшую деревню Переделка в Лоевском районе – кишеневский художник посещает регулярно и много рисует родные места. А потому отличить на его картинах где еще белорусский Днепр, а где уже молдавский Днестр, зрителю получается не всегда. 

Во Дворце Румянцевых и Паскевичей открылась выставка молдавского художника Вячеслава Игнатенко-4

Во Дворце Румянцевых и Паскевичей открылась выставка молдавского художника Вячеслава Игнатенко-6

Вячеслав Игнатенко, заслуженный художник Молдовы:
Конечно, это моя родина. Два года назад я делал выставку с названием «Родина», где была моя деревня Переделка, где была Лоевщина, где была Гомельская область. Конечно, это все мое родное.

Во Дворце Румянцевых и Паскевичей открылась выставка молдавского художника Вячеслава Игнатенко-9

Галина Корчевая, жительница Гомеля:
Выставка очень теплая. Очень проникновенная. И хоть его сравнивали с Дали, но нет. Это наш собственный белорусский Сарьян. Похожи эти краски, такие оттенки, колорит.

Во Дворце Румянцевых и Паскевичей открылась выставка молдавского художника Вячеслава Игнатенко-12

Не забывают художника и в Беларуси. Вячеслав Игнатенко награжден медалью Франциска Скорины.

Во Дворце Румянцевых и Паскевичей открылась выставка молдавского художника Вячеслава Игнатенко-15

Во Дворце Румянцевых и Паскевичей открылась выставка молдавского художника Вячеслава Игнатенко-17

# Выставки в Беларуси и мире # Культура # Вячеслав Игнатенко # Галина Корчевая # Фотофакт

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