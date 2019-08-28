Финалист конкурса «Живая классика»: «Всегда на сцене нужно быть искренним»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – финалист Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика-2019» – Глеб Моисеенко и мама Глеба – Ольга Моисеенко.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – финалист Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика-2019» – Глеб Моисеенко и мама Глеба – Ольга Моисеенко.
Как Глебу удалось стать финалистом и что он для этого сделал? Какое произведение выбрал для выступления? Узнаете, посмотрев видеоматериал.