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Финалист конкурса «Живая классика»: «Всегда на сцене нужно быть искренним»

28 августа 2019 10:05
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – финалист Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика-2019» – Глеб Моисеенко и мама Глеба – Ольга Моисеенко.

Финалист конкурса «Живая классика»: «Всегда на сцене нужно быть искренним»-1

Как Глебу удалось стать финалистом и что он для этого сделал? Какое произведение выбрал для выступления? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Глеб Моисеенко # Ольга Моисеенко # Фотофакт

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