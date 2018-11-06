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Фильм «Супа Модо» завоевал Гран-при «Лістападзіка-2018»

06 ноября 2018 13:57
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Новости Беларуси. Такая близкая экзотика. Германо-кенийская картина «Супа Модо» получила Гран-при «Лістападзіка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фильм «Супа Модо» завоевал Гран-при «Лістападзіка-2018»-1

Фильм «Супа Модо» завоевал Гран-при «Лістападзіка-2018»-3

Итоги конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории подвели 6 ноября в Минске. Отметили также тайваньскую ленту «Знает только море». Лучшую детскую роль в ней исполнил Шан-Хэ Хуан.

Фильм «Супа Модо» завоевал Гран-при «Лістападзіка-2018»-6

Филлипо Нигро, сыгравший в драме «Побег в Рим», удостоился награды как лучший взрослый актер в детском кино.

Фильм «Супа Модо» завоевал Гран-при «Лістападзіка-2018»-9

Фильм «Супа Модо» завоевал Гран-при «Лістападзіка-2018»-11

А специальный приз жюри (в его состав входили кинематографисты из Беларуси, США и Ирана) достался картине «На грани» режиссера Алдияра Байракимова.

Елена Турова, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік»:
Все картины были очень сильные. Это глубокие фильмы-размышления. Они все очень профессионально сделаны, очень эмоциональны. И, конечно же, это неслучайное кино. Особое впечатление на всех произвёл фильм «Супа Модо». Фильм, который заставляет думать, смеяться и плакать одновременно. Несмотря на то, что тема очень тяжелая, фильм светлый.

Фильм «Супа Модо» завоевал Гран-при «Лістападзіка-2018»-14

За победу в «Лістападзіке» боролись шесть картин. Маленькие зрители увидели также пять внеконкурсных кинолент.

От сюрреалистичной трагикомедии до пронзительной документалистики. Что смотреть на «Лiстападзе-2018»?

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Культура # Елена Турова # Фотофакт

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