Фильм «Супа Модо» завоевал Гран-при «Лістападзіка-2018»

Новости Беларуси. Такая близкая экзотика. Германо-кенийская картина «Супа Модо» получила Гран-при «Лістападзіка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории подвели 6 ноября в Минске. Отметили также тайваньскую ленту «Знает только море». Лучшую детскую роль в ней исполнил Шан-Хэ Хуан.

Филлипо Нигро, сыгравший в драме «Побег в Рим», удостоился награды как лучший взрослый актер в детском кино.

А специальный приз жюри (в его состав входили кинематографисты из Беларуси, США и Ирана) достался картине «На грани» режиссера Алдияра Байракимова.





Елена Турова, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік»:

Все картины были очень сильные. Это глубокие фильмы-размышления. Они все очень профессионально сделаны, очень эмоциональны. И, конечно же, это неслучайное кино. Особое впечатление на всех произвёл фильм «Супа Модо». Фильм, который заставляет думать, смеяться и плакать одновременно. Несмотря на то, что тема очень тяжелая, фильм светлый.