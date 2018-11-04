От сюрреалистичной трагикомедии до пронзительной документалистики. Что смотреть на «Лiстападзе-2018»?
Новости Беларуси. Главное культурное событие недели – в Минске начался юбилейный «Лiстапад», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Красная ковровая дорожка, национальные и международные звезды, десятки репортеров, улыбки и рукопожатия. И, конечно, хорошее кино. В 2018 году 167 картин из 48 стран. В общем, все то, что отличает минский кинофестиваль.
И если вести речь о белорусском кинематографе, то нынешний год смело можно назвать если не прорывным, то достаточно удачным. Взять хотя бы то, что два фильма – художественный «Хрусталь» Дарьи Жук и документальный «Дорога» Дмитрия Калашникова – отправились на рассмотрение в оскаровский комитет в США. У обеих картин вполне успешная прокатная история. А «Хрусталь» к тому же заявлен для участия в национальном конкурсе на нынешнем «Лicтападзе».
Если брать укрупнённо, то этот успех принадлежит молодежи. Посмотрите на тех, кто шел по ковровой дорожке «Лiстапада» –молодых людей много. А это значит, что не только настоящее, но и будущее у белорусского кино есть. И шансы на успех вырастают в геометрической прогрессии в той стране, где поддержка молодежи – один из важнейших приоритетов. В Беларуси это очевидно.
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