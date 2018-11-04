От сюрреалистичной трагикомедии до пронзительной документалистики. Что смотреть на «Лiстападзе-2018»?

Новости Беларуси. Главное культурное событие недели – в Минске начался юбилейный «Лiстапад», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Светлана Немоляева рассказала о поездках в Беларусь с мужем Александром Лазаревым Красная ковровая дорожка, национальные и международные звезды, десятки репортеров, улыбки и рукопожатия. И, конечно, хорошее кино. В 2018 году 167 картин из 48 стран. В общем, все то, что отличает минский кинофестиваль.

И если вести речь о белорусском кинематографе, то нынешний год смело можно назвать если не прорывным, то достаточно удачным. Взять хотя бы то, что два фильма – художественный «Хрусталь» Дарьи Жук и документальный «Дорога» Дмитрия Калашникова – отправились на рассмотрение в оскаровский комитет в США. У обеих картин вполне успешная прокатная история. А «Хрусталь» к тому же заявлен для участия в национальном конкурсе на нынешнем «Лicтападзе».