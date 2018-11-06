Фильм «Хрусталь» откроет Национальный конкурс ММКФ «Лістапад»

Новости Беларуси. Время белорусского кино. 6 ноября на «Лістападзе» стартует одно из важнейших событий форума – Национальный конкурс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрителям, традиционно, представят лучшие работы отечественных авторов.

Откроет программу уже изрядно нашумевшая лента Дарьи Жук «Хрусталь». Эта картина удостоена высоких оценок зарубежных критиков. Кино, которое «заставляет снимать шляпу». Финал конкурса национальных киношкол проходит на «Лістападзе» Фильм отмечен высшей наградой на Одесском кинофестивале, международном форуме в Алматы, а ещё главным призом конкурса в Выборге. Кроме того, он выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Николай Лавренюк, координатор Национального конкурса Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

В этом году не так много работ представлено. Но это кино, которое, на наш взгляд, важно представить международным гостям. Это разные темы, разные форматы: полный метр и коротки. Это кино более экспериментальное, кино более классическое. Есть и альманах про войну, есть и фильм «Хрусталь».