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«Это всегда интересно посмотреть». Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на «Лістападзе»

05 ноября 2018 14:48
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Новости Беларуси. «Как стать Папой Римским» и кто такая «Тамар»? Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на кинофестивале «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это всегда интересно посмотреть». Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на «Лістападзе»-1

Лучший фильм в этой номинации выберут 5 ноября. Свои работы представили сами режиссеры. К слову, для многих они дебютные. Два друга, которых бросили отцы; монахини, приоткрывающие зрителю жизнь монастыря XVIII века; девушка, которая воплощает будни в иллюстрациях – герои документальных лент, несмотря на внешние отличия, похожи между собой, и этим интересны зрителю.

«Это всегда интересно посмотреть». Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на «Лістападзе»-4

Николай Лавренюк, координатор национального конкурса Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:
Конкурс национальных киношкол держит планку довольно высокую. Потому что представлены действительно достойные работы из разных киношкол, из разных стран мира. Это всегда интересно посмотреть.

Большинство участников приезжают с радостью в Минск. Активно общаются, обмениваются идеями, опытом.

«Это всегда интересно посмотреть». Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на «Лістападзе»-7

Максимилиан Боль, режиссер (Германия):
Мой фильм – это документальный портрет девушки из Израиля, которая занимается анимацией. Через жизнь всего лишь одного человека я хотел рассказать историю о большем. Те, кто ищет в фильмах вдохновение, его здесь найдут.

Добавим, в кино-меню основного конкурса сегодня – сразу два блюда. Это фильм «Ирина» режиссера из Болгарии Надежды Косевой, а также картина Анджея Якимовски «Однажды в ноябре».

«Это всегда интересно посмотреть». Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на «Лістападзе»-10

«Это всегда интересно посмотреть». Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на «Лістападзе»-12

«Это всегда интересно посмотреть». Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на «Лістападзе»-14

«Это всегда интересно посмотреть». Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на «Лістападзе»-16

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Культура # Николай Лавренюк # Максимилиан Боль # Фотофакт

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