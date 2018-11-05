«Это всегда интересно посмотреть». Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на «Лістападзе»

Новости Беларуси. «Как стать Папой Римским» и кто такая «Тамар»? Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на кинофестивале «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучший фильм в этой номинации выберут 5 ноября. Свои работы представили сами режиссеры. К слову, для многих они дебютные. Два друга, которых бросили отцы; монахини, приоткрывающие зрителю жизнь монастыря XVIII века; девушка, которая воплощает будни в иллюстрациях – герои документальных лент, несмотря на внешние отличия, похожи между собой, и этим интересны зрителю.

Николай Лавренюк, координатор национального конкурса Минского международного кинофестиваля «Лістапад»: Конкурс национальных киношкол держит планку довольно высокую. Потому что представлены действительно достойные работы из разных киношкол, из разных стран мира. Это всегда интересно посмотреть.

Максимилиан Боль, режиссер (Германия):

Мой фильм – это документальный портрет девушки из Израиля, которая занимается анимацией. Через жизнь всего лишь одного человека я хотел рассказать историю о большем. Те, кто ищет в фильмах вдохновение, его здесь найдут.

Добавим, в кино-меню основного конкурса сегодня – сразу два блюда. Это фильм «Ирина» режиссера из Болгарии Надежды Косевой, а также картина Анджея Якимовски «Однажды в ноябре».