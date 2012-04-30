Филипп Киркоров, народный артист России, отмечает 45-летие

Королю российской эстрады Филиппу Киркорову сегодня 45. С юбилеем народного артиста России поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Впервые Киркоров появился с песней на экране в телевизионной программе «Шире круг». Уже в 90-ых он стал выступать с сольными концертами. Практически каждая его песня – шлягер. И в 1996 году в Монте-Карло за рекордный тираж альбома «Скажи солнцу: Да!» певец получает всемирную музыкальную премию World Music Awards, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас Киркоров всерьез увлекся продюсированием, помогает молодым талантами и дает концерты. Подарком для артиста в этот год стало рождение дочери. Свой юбилей певец отметит большим гастрольным туром по городам России и странам СНГ с новой программой.

В Беларуси Филипп Киркоров бывает часто. Помимо сольных концертов он – почетный гость Славянского базара. Публика всегда встречает певца овациями.