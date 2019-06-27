Древнейший земледельческий обряд провели в Щучинском районе

Новости Беларуси. Чтобы нива была плодородной, а колосья тяжелели. Древнейший земледельческий обряд «Зажинки» провели в Щучинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции жатву в белорусских деревнях начинали именно с этого красивого ритуала. Женщины, вооружившись серпами, выходили в поле. Они пели песни, рассказывали о трудолюбии хлеборобов и просили у поля и солнца быть благосклонными к урожаю.

Жницы сжинали первую жменю колосьев и делали «зажиночный сноп», который потом ставили дома в красный угол. Эти зёрна весь год считались целебными. Наши предки верили: к земле надо относиться с уважением, тогда она щедро отблагодарит.

Ванда Машкевич, участница народного коллектива «Вяргiня»:

У всех, у кого была земля, так делали. И пшеницу, и ячмень, и овес – все, что было на поле, надо было жать этими серпами. Это сейчас комбайн… Я благодарю Бога о том, чтоб 200 лет не болел тот, кто выдумал эту технику. Насколько легче.

Дмитрий Коховец, директор КСУП «Большое Можейково»:

Конечно, засуха внесла свои коррективы. После этого обряда зажинок надеемся, что погода будет благоволить, и мы всё соберём без остатка, весь урожай с поля.