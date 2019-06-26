Новости Беларуси. Выставка художника Петра Гривусевича открылась в Мядельском музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Несколько десятков картин выполненных как маслом, так и в технике графики, рассказывают зрителю о тяжелом военном времени. Фронтовые дороги, землянки, штурм городов. Главные герои – простые люди белорусских деревень, которые познали весь ужас оккупации, но при этом выстояли и сделали все, чтобы приблизить День Победы.

Татьяна Писарчик, главный хранитель фондов Мядельского музея народной славы:

Когда началась война, Петру было всего 6 лет. Многое, что мы с вами видим на этих картинах, художник знает не понаслышке. В своих работах художник пеередает весь ужас войны.