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В День белорусской письменности в Щучине будет впервые вручена Национальная литературная премия

31 августа 2015 16:34
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Новости Беларуси. В День белорусской письменности в Щучине будет впервые вручена Национальная литературная премия. До этого писатели получали награды, став победителями конкурса «Золотой купидон».

В 7 номинациях Национальной премии представлено 45 работ. Имена лучших озвучат уже в эти выходные.

Кроме того, в рамках работы фестиваля пройдут многочисленные встречи с писателями, презентации издательских проектов и ведущих печатных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
XXII День письменности в Щучине – это инвестиции в будущее нашей страны, нашего государства, потому что слово, которое сегодня питает национальную литературу – это слово, которое питает корни белорусской государственности. Мы видим, что ответственное слово служит миру.

# Культура # Белорусская литература # Лилия Ананич

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