Французский историк напишет книгу о Мария де Кастелян из рода Радзивиллов

Новости Беларуси. Мария де Кастелян станет главной героиней книги французского автора Кристофа Левалуа. Историю представительницы знаменитого рода Радзивиллов писатель решил изучать непосредственно в местах ее жизни. Княгиня известна тем, что при ней провели масштабную реставрацию Несвижского замка и создали 5 парков. О французском интересе к Беларуси и белорускам – сюжет программы Новости «24 часа» на СТВ.

Свое восхищение Несвижским замком Ян Потоцкий сегодня выскажет еще не раз. Поместье одной из самых влиятельных и богатых семей в Европе для варшавского бизнесмена не просто очередная точка на карте туриста – когда-то в этих стенах жили его предки.

Ян Роман Потоцкий, бизнесмен (Польша):

Вы сделали прекрасный ремонт. Я был здесь 15 лет назад – разница есть.

Ян подчеркивает, что связь с прошлым здесь, в Несвиже, особенная. Впервые потомку рода Радзивиллов удалось побывать на месте упокоения своей знаменитой прапрабабушки.

К мнению Марии де Кастелян в свое время прислушивались политики и общественные деятели. Французская аристократка предсказала начало первой мировой войны, падение императорского рода России и Австро-Венгрии. И именно она вернула к жизни поместье Радзивиллов. И именно ей собирается посвятить свою книгу французский писатель, историк и журналист Кристоф Левалуа.

Кристоф Левалуа, историк, писатель, журналист (Франция):

Мария застала замок практически в руинах. И она решила восстановить былое величие. При ней отстроили замок, разбили парки, облагородили мосты и прилегающую к замку территорию. Благодаря ей Несвижский дворец стал одним из самых популярных резиденций в Европе. Сейчас Несвижский музей, конечно, работает на международном уровне.

О главной героине своей книги, впрочем, как и о Радзивиллах, Кристоф узнал пару лет назад. Так и началось увлечение француза белорусской династией.

Замок прошел через еще одну реставрацию, правда, уже современную. Еще в недавнем времени роскошные залы этого дворца использовались в качестве палат санатория. Дело Марии Кастелян возродилось в 2004, когда началась глобальная реконструкция.

Юлия Матяш, СТВ:

В резиденции Радзивиллов, которые кроме всего прочего были известны как покровители науки и искусства, всегда было место творческой, политической элите. И вот спустя много лет Несвижское имение знаменитого рода привлекает художников, писателей, артистов со всего мира.

Белорусский Версаль сейчас не только главный туристический объект нашей страны, но это еще и ворота, через которые в Беларусь из частных коллекций и музеев мира возвращаются предметы искусства.

Сергей Климов, директор ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»:

Восстановление этого проекта – это лучший показатель того, что государственные средства, вложенные в культуру, работают. Мы за время работы приняли около 1 миллиона 200 тысяч туристов. Это показатель того, что эти проекты востребованы, люди интересуются историей.

Здесь проходят международные выставки, театральные вечера, воссоздаются дворцовые балы. Теперь излюбленный туристами замок стал настоящим брендом.