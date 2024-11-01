Более 3,5 тыс. заявок на участие в «Лістападзе» получили организаторы конкурса

В Минске начинается XXX юбилейный кинофестиваль «Лістапад». В 2024 году на международный конкурс было подано свыше 3,5 тысячи заявок из более чем 120 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске начинается XXX юбилейный кинофестиваль «Лістапад». В 2024 году на международный конкурс было подано свыше 3,5 тысячи заявок из более чем 120 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В год, когда белорусское кино отмечает 100-летие, фестиваль обещает быть особенно ярким. Зрителей ожидает семь конкурсных программ.
Помимо пяти традиционных, список пополнился еще двумя новыми, в том числе для телеканалов, которые снимают собственные фильмы. В их числе и СТВ. Мы представляем проект Анастасии Дехтяр «Интернационал» из цикла «Партизанская сторона».
Для юных зрителей на кинофестивале будет представлена отдельная конкурсная программа. На фильмы для детской и юношеской аудитории приглашает «Лістападзік».
Светлана Суховей, председатель жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік»:
Я глянула несколько картин, но собираюсь смотреть все с детьми в зале. Потому что это совсем другой формат, совсем другие эмоции. И буду прислушиваться к их мнению, чтобы мы, жюри, приняли грамотное решение.
Амит Кумар Джей, режиссер (Индия):
Я очень и благодарен участвовать, и быть здесь, на этом масштабном фестивале. И мы в этом году привезли музыкальную драму «Песня любви». Хотим этим фильмом показать все оттенки этого прекрасного чувства. Можно сказать, что этой картиной я хочу выразить всю свою любовь к Минску.
Яркая церемония открытия кинофестиваля состоится вечером во Дворце Республики. Ее завершит показ белорусско-российской картины «Черный замок» по Владимиру Короткевичу.