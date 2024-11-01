Более 3,5 тыс. заявок на участие в «Лістападзе» получили организаторы конкурса

В Минске начинается XXX юбилейный кинофестиваль «Лістапад». В 2024 году на международный конкурс было подано свыше 3,5 тысячи заявок из более чем 120 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В год, когда белорусское кино отмечает 100-летие, фестиваль обещает быть особенно ярким. Зрителей ожидает семь конкурсных программ.

Помимо пяти традиционных, список пополнился еще двумя новыми, в том числе для телеканалов, которые снимают собственные фильмы. В их числе и СТВ. Мы представляем проект Анастасии Дехтяр «Интернационал» из цикла «Партизанская сторона».

Для юных зрителей на кинофестивале будет представлена отдельная конкурсная программа. На фильмы для детской и юношеской аудитории приглашает «Лістападзік».