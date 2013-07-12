Эммили де Форест на «Славянском базаре» чувствует себя как дома

Новости Беларуси. Победительница международного конкурса «Евровидение-2013», датчанка Эммили де Форест приняла участие в гала-концерте открытия «Славянского базара в Витебске».

В Беларуси певица впервые. Девушка призналась, что чувствует себя здесь как дома. Кроме того, Эммили отметила, что белорусская природа очень напоминает ей Данию.

Эммили де Форест, победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2013»:

Я была очень взволнованна, потому что знала – многие видели победительницу только по телевидению. Но как только я оказалась на сцене, стала получать удовольствие от общения с публикой.

Правда, погостить в Витебске датчанка не останется. Уже сегодня она улетает домой. Впереди – много работы: новый альбом и турне по Дании и Германии.

Организаторы «Славянского базара» в этом году приготовили для гостей фестиваля много сюрпризов. Звезды первой величины подстраивают свои гастрольные графики под витебский фестиваль. Потому концерт-открытие даже не удивляет обилием знаменитостей не только белорусской эстрады. Напомним, XXII Международный фестиваль искусств открылся вчера, 11 июля (смотрите видео).