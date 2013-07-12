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В Витебске открыт памятник одному из основателей «Славянского базара» Владимиру Григорьеву

12 июля 2013 10:27
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Новости Беларуси. 12 июля на «Славянском базаре» проходит под флагами союза Беларуси и России. В Витебск прибыл госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Он принял участие в официальных мероприятиях, в частности, торжественном открытии памятника советскому государственному деятелю, белорусскому дипломату, одному из основателей «Славянского базара» Владимиру Григорьеву.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:
Помимо того, что это очень уважаемый, почетный гражданин Витебска, это просто очень хороший мой товарищ был. Поэтому для меня крайне важно побывать там.

Вечером главная фестивальная сцена объединит белорусских и российских исполнителей. Уже менее чем через два часа состоится жеребьевка Международного конкурса исполнителей эстрадной песни.

Также в Витебске 12 июля стартуют мероприятия ко Дню молодежи. В программе – фестиваль «Огонь танца», парад молодежных субкультур, вечеринка в стиле рэп, которую проведут известные мировые ди-джеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Славянский базар в Витебске-2013

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