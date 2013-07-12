Праздничное богослужение по случаю 1025-летия Крещения Руси прошло в главном храме Гомеля

Новости Беларуси. Праздничное богослужение по случаю 1025-летия Крещения Руси прошло 12 июля в главном храме Гомеля. День проведения литургии был выбран не случайно – 12 июля в православном календаре великий праздник – День святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Их принято считать наиболее активными и авторитетными проповедниками Слова Божия в эпоху раннего христианства. Согласно преданию, святые апостолы приняли мученичество в один день – 29 июня (по новому стилю – 12 июля). Именно в честь этих святых в XIX веке был освящен главный собор Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокопреосвященнейший Ионафан, архиепископ Тульчинский и Брацлавский (Украина):

Соборное служение в каком-либо граде, как Гомель, тем более в братской единоверной православной Беларуси, – это всегда свидетельство нашего единства перед внешним миром.

Олег Морозов:

Всегда всей семьей все воскресные службы посещаем, в соборе или другой церкви, которая есть.