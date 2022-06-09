Фестиваль песни и поэзии «Маладзечна-2022» стартует 10 июня. Чем на этот раз удивят организаторы?

Новости Беларуси. 10 июня стартует 21-й фестиваль белорусской песни и поэзии «Маладзечна-2022», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На главных площадках города будут звучать музыка и стихи. Запланированы творческие встречи, выставки, театральные постановки.

Художники представят экспозицию, приуроченную к Году исторической памяти, а также к 140-летию белорусских поэтов Янки Купалы и Якуба Коласа. Маленьких театралов и их родителей соберет «Батлейка», для них – интерактивные игры на свежем воздухе. Любителей отечественного кинематографа приглашают на просмотры полюбившихся лент. И, конечно, главное событие ­– конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, который пройдет в два этапа.

Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Миноблисполкома:

Именно эта площадка является творческим отчетом, наверное, даже белорусским QR-кодом, который собирает все лучшее, что есть в нашей белорусской культуре. В этом году отличие нашего фестиваля будет в том, что будут работать еще много белорусских молодых исполнителей.

Максим Рассоха, художественный руководитель – главный дирижер заслуженного коллектива Беларуси «Национальный академический концертный оркестр Беларуси»:

Опираясь на те традиции, которые были до нас, мы делаем что-то новое и интересное, то есть необычное – нужно ведь всегда удивлять публику. Так как публика приезжает на праздник каждый год, могут быть одни и те же, они видят, сравнивают и, быть может, хотят разнообразия.