День рождения Большого и новая программа в цирке. Куда сходить в Минске на выходных?

Вера Позняк, корреспондент:

Правильно спланированный отдых – залог ярких эмоций. Составим гид по культурным местам столицы на неделе. «Отпуск без носков»

Вера Позняк:

Отпуск без носков. С такой программой Белорусский государственный цирк предлагает ворваться в лето своим зрителям.

Невероятные трюки под куполом, жонглирующая обезьяна и кенгуру на ринге – только малая часть чудес, которые предстали перед нашими глазами. Сезон обещает быть ярким и наполненным новыми зрелищными представлениями.

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка:

Мы раскроем такой секрет, название появилось по двум причинам. Во-первых, лето – это пора отпусков. Во-вторых, нам удалось пригласить замечательное клоунское трио, которое называется «Без носков». Это еще молодые ребята, они семь лет вместе. За это время объездили всю Россию – от Москвы до Владивостока. Как всегда, мы подготовили сюрприз для нашего зрителя, впервые номер с воздушным кольцом. Впервые на манеже нашего цирка мы показали этот номер. Мне кажется, что он вызвал восторг у публики. «Мы помним тебя, Джузеппе»

Яркие краски и забавные фигуры. В Картинной галерее «Мастацтва» открылась необычная выставка Константина Андруковича, которая называется «Мы помним тебя, Джузеппе». Свои работы художник посвятил знаменитому итальянскому мастеру живописи XVI века.

Константин Андрукович, художник:

На выставке представлено 17 работ разного размера. В основном получаются натюрморты, поскольку они из фруктов, овощей. Травы. Некоторые слеплены в портреты, некоторые – в изображения рыб, птиц. Кузнечик есть.

Александра Добродеева, менеджер галереи «Мастацтва»:

Автор работает в стиле постманьеризма и отдает дань работам великого итальянского художника. Сюжеты перекликаются с нашей, белорусской историей и культурой. Они адаптированы к нашему обществу, и людям будет интересно на это посмотреть. 89 лет Большому театру Беларуси Вера Позняк:

25 мая Большой театр Беларуси празднует 89 лет. Номера из самых знаковых спектаклей будут представлены зрителю.

Зрители увидят сцены из спектаклей, знаковых для истории как самого Большого театра, так и культурного наследия нашей страны. В том числе прозвучит музыка Жоржа Бизе из оперы «Кармен». Именно с этого спектакля начиналась история театра в 1933 году.