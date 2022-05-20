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День рождения Большого и новая программа в цирке. Куда сходить в Минске на выходных?

20 мая 2022 14:50
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Вера Позняк, корреспондент:
Правильно спланированный отдых – залог ярких эмоций. Составим гид по культурным местам столицы на неделе.

«Отпуск без носков»

День рождения Большого и новая программа в цирке. Куда сходить в Минске на выходных?-1

Вера Позняк:
Отпуск без носков. С такой программой Белорусский государственный цирк предлагает ворваться в лето своим зрителям.

День рождения Большого и новая программа в цирке. Куда сходить в Минске на выходных?-4

Невероятные трюки под куполом, жонглирующая обезьяна и кенгуру на ринге – только малая часть чудес, которые предстали перед нашими глазами. Сезон обещает быть ярким и наполненным новыми зрелищными представлениями.

День рождения Большого и новая программа в цирке. Куда сходить в Минске на выходных?-7

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка:
Мы раскроем такой секрет, название появилось по двум причинам. Во-первых, лето – это пора отпусков. Во-вторых, нам удалось пригласить замечательное клоунское трио, которое называется «Без носков». Это еще молодые ребята, они семь лет вместе. За это время объездили всю Россию – от Москвы до Владивостока. Как всегда, мы подготовили сюрприз для нашего зрителя, впервые номер с воздушным кольцом. Впервые на манеже нашего цирка мы показали этот номер. Мне кажется, что он вызвал восторг у публики.

«Мы помним тебя, Джузеппе»

День рождения Большого и новая программа в цирке. Куда сходить в Минске на выходных?-10

Яркие краски и забавные фигуры. В Картинной галерее «Мастацтва» открылась необычная выставка Константина Андруковича, которая называется «Мы помним тебя, Джузеппе». Свои работы художник посвятил знаменитому итальянскому мастеру живописи XVI века.

День рождения Большого и новая программа в цирке. Куда сходить в Минске на выходных?-13

Константин Андрукович, художник:
На выставке представлено 17 работ разного размера. В основном получаются натюрморты, поскольку они из фруктов, овощей. Травы. Некоторые слеплены в портреты, некоторые – в изображения рыб, птиц. Кузнечик есть.

День рождения Большого и новая программа в цирке. Куда сходить в Минске на выходных?-16

Александра Добродеева, менеджер галереи «Мастацтва»:
Автор работает в стиле постманьеризма и отдает дань работам великого итальянского художника. Сюжеты перекликаются с нашей, белорусской историей и культурой. Они адаптированы к нашему обществу, и людям будет интересно на это посмотреть.

89 лет Большому театру Беларуси

Вера Позняк:
25 мая Большой театр Беларуси празднует 89 лет. Номера из самых знаковых спектаклей будут представлены зрителю.

День рождения Большого и новая программа в цирке. Куда сходить в Минске на выходных?-19

Зрители увидят сцены из спектаклей, знаковых для истории как самого Большого театра, так и культурного наследия нашей страны. В том числе прозвучит музыка Жоржа Бизе из оперы «Кармен». Именно с этого спектакля начиналась история театра в 1933 году.

День рождения Большого и новая программа в цирке. Куда сходить в Минске на выходных?-22

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР и Беларуси:
Я рад всех приветствовать на замечательном празднике нашего театра. Нашему театру исполняется 89 лет. Будет замечательная концертная программа, и в ней будет много знаковых номеров. Будут очень хорошие артисты. А вам мы желаем хорошего настроения и счастья общения с нашими замечательными труппами – оперой и балетом.

Партнер рубрики – главная сцена нашей стран – Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь.

*На правах рекламы.

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