Легендарная «Павлинка» и выставка в Третьяковской галерее. Дни культуры Беларуси проходят в России

Легендарным спектаклем «Павлинка» открываются Дни культуры Беларуси в России. Выбор неслучаен, ведь именно в этой классической белорусской пьесе сплелись воедино и национальный колорит, и народный юмор и драма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для постановки была выбрана сцена Московского драмтеатра, художественным руководителем которого является знаменитый актер и режиссер Александр Калягин. В этом же зале белорусы представят еще один спектакль, сюжет которого хорошо знаком россиянам. Звезды национальной трупы Купаловского театра сыграют роли гоголевской «Женитьбы».