Легендарная «Павлинка» и выставка в Третьяковской галерее. Дни культуры Беларуси проходят в России
Легендарным спектаклем «Павлинка» открываются Дни культуры Беларуси в России. Выбор неслучаен, ведь именно в этой классической белорусской пьесе сплелись воедино и национальный колорит, и народный юмор и драма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для постановки была выбрана сцена Московского драмтеатра, художественным руководителем которого является знаменитый актер и режиссер Александр Калягин. В этом же зале белорусы представят еще один спектакль, сюжет которого хорошо знаком россиянам. Звезды национальной трупы Купаловского театра сыграют роли гоголевской «Женитьбы».
О достижениях культуры в Союзном государстве расскажет также экспозиция современного белорусского искусства в зале Третьяковской галереи, а также многочисленные кинопоказы. В афише, наряду с дебютантами, картина «Я родом из детства» классика белорусского кинематографа Виктора Турова и «Судьба диверсанта» Дмитрия Астрахана. Продлятся Дни культуры до 8 июня.