На фестивале «Балетное лето в Большом» выступят артисты театра «Киев Модерн-балет». Какие сюрпризы готовят для зрителей?

Новости Беларуси. Балетный фестиваль лета Национального академического Большого театра Беларуси пройдет с 12 по 17 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали на пресс-конференции накануне Всемирного дня театра.

По традиции в программе международного фестиваля не только отечественные хореографические премьеры: «Лебединое озеро», «Анна Каренина», «Щелкунчик».

В этом сезоне гостем проекта станет давний друг Большого – Академический театр «Киев Модерн-балет», который представит белорусскому зрителю свои постановки «Девять свиданий», «Маленький принц». Немало сюрпризов заявлено и под занавес «Балетного лета».