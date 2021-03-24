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На фестивале «Балетное лето в Большом» выступят артисты театра «Киев Модерн-балет». Какие сюрпризы готовят для зрителей?

24 марта 2021 06:38
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Новости Беларуси. Балетный фестиваль лета Национального академического Большого театра Беларуси пройдет с 12 по 17 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом рассказали на пресс-конференции накануне Всемирного дня театра.

На фестивале «Балетное лето в Большом» выступят артисты театра «Киев Модерн-балет». Какие сюрпризы готовят для зрителей?-1

По традиции в программе международного фестиваля не только отечественные хореографические премьеры: «Лебединое озеро», «Анна Каренина», «Щелкунчик».

На фестивале «Балетное лето в Большом» выступят артисты театра «Киев Модерн-балет». Какие сюрпризы готовят для зрителей?-4

В этом сезоне гостем проекта станет давний друг Большого – Академический театр «Киев Модерн-балет», который представит белорусскому зрителю свои постановки «Девять свиданий», «Маленький принц». Немало сюрпризов заявлено и под занавес «Балетного лета».

На фестивале «Балетное лето в Большом» выступят артисты театра «Киев Модерн-балет». Какие сюрпризы готовят для зрителей?-7

Событие завершится гала-концертом звезд мирового балета.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Фотофакт

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