«Всегда нужно петь в удовольствие». Юные таланты заявят о себе на конкурсе молодых исполнителей в Молодечно

Новости Беларуси. Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии стартовал в Молодечно 8 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2018 году масштабный форум отмечает свое совершеннолетие и приурочен к Году малой родины.

Традиционно главное фестивальное событие – конкурс молодых исполнителей. Для начинающих талантов это не только шанс заявить о себе, но и презентовать культуру родной земли. В конкурсном репертуаре – исключительно белорусская музыка.

Алина Чижик, финалист национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни «Молодечно-2018»:

Всегда нужно петь в удовольствие и не думать, что это какое-то состязание. Чтобы песня лилась, нужно быть в настоящем моменте и петь здесь и сейчас для людей.

Для меня было счастье пройти отборочный тур и попасть в это место. И вообще, Молодечно – очень красивый город.

Интрига разрешится вечером 8 июня. Имена победителей назовут во время торжественного открытия фестиваля.

В амфитеатре также состоится премьера концерта «Мелодия судьбы» к 80-летию Игоря Лученка. В фестивальной программе также выставки, джазовые концерты, ярмарки, встречи с белорусскими поэтами и артистами.