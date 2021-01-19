Здесь собраны самые неожиданные экспонаты с изображением кота. Показываем необычную коллекцию в Минске

Котовасия – целое кошачье царство. В этом удивительном месте собраны самые разные виды декоративного искусства с изображением котов. А началась история галереи около двадцати лет назад. Что интересного можно увидеть на этой уникальной выставке в Минске, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Василий Супрунюк, основатель галереи:

Все началось с одной маленькой фигурки, которую подарили мои друзья, они приехали из Киева и купили это на Андреевском спуске – замечательное место, где демонстрируются и продаются произведения искусства мастеров Украины.

Одна фигурка, вторая, третья. Места на полке становилось все меньше, а коллекция разрасталась и уже еле умещалась в квартире. К слову, сегодня в арт-галерее насчитывается более семи тысяч экспонатов из 106 стран.

Василий Супрунюк:

В основном, наверное, это Северная Америка – Канада, Южная Америка – Гватемала, Уругвай, Аргентина, много европейских, есть даже африканские. Есть африканские государства, которые тоже почитают кота как предмет искусства: Камерун и Мозамбик, монеты и марки в основном у них. Много из Юго-Восточной Азии. В Таиланде и на Шри-Ланке очень любят котов. Я люблю животных, искусство, я вообще люблю жизнь, людей, я всех люблю. Мне просто интересно это все.

Галерея работает на благотворительной основе. Она открыта при учреждении «Старый кот», которое занимается спасением травмированных животных и пристраивает пушистых любимцев в добрые руки. За 2020 год немало хвостатых обрело свой дом. И даже здесь поселилась парочка красавцев, дарящая внимание и ласку посетителям. С усатыми постояльцами можно не только поиграть, но и услышать о них пару увлекательных историй.

Василий Супрунюк:

Этот котик живет в галерее вместе со своими друзьями, у него довольно необычная судьба. Его зовут необычным для Беларуси именем Пако – это по-испански уменьшительно-ласкательно от имени Франциск, Святой Франциск, который был заступником животных.

Маленького котенка нашли в одном из минских дворов и отвезли в приют. Василий Супрунюк:

Когда посещала это приют мадам Брижит Олуа – это представитель фонда Брижит Бордо по защите животных, все котики сидели спокойно, а этот котик, будучи еще маленьким котенком, просто рвался на свободу: «Возьмите меня». Она не выдержала, конечно, его взяла, но француженка у нас в Беларуси, куда его деть? Позвонили к нам: «Возьмете?». С тех пор он живет у нас и радует посетителей галереи.

Есть еще двое обитателей арт-пространства. Одного назвали древним библейским именем Яков, а другого Негро – оттого, что черный. Множество талантливых людей приняли участие в сотворении шедевров для этой необычной коллекции.

Василий Супрунюк:

Среди произведений искусства, которые представлены в нашей галерее, есть замечательные работы мексиканского художника-импрессиониста, который работает в области декоративно-прикладного и ювелирного искусства Серхио Бустаманте. Перед вами вот эта замечательная скульптура называется «Кошка-прорицательница». Эта работа была сделана буквально в пяти экземплярах и разошлась по миру, в том числе повезло и нам. Вы видите, что это кошка с двумя лицами, что-то она предсказывает, трудно сказать, что.

Этот экспонат везли морями-океанами: он проделал длинный путь, прежде чем попасть сюда. Среди работ выдающегося мексиканского художника много других, но все они созданы словно за пределами реальности: мистичные и загадочные. Василий Супрунюк:

Среди большого числа видов утилитарного применения предметов с котами, в нашей коллекции есть такая замечательная вещь, как маски, в основном венецианские. Но далеко не все из них сделаны в Венеции. Эти маски сделаны в Беларуси.

Кстати, интересный конкурс проводится и в самой галерее, поучаствовать в нем может любой желающий. Василий Супрунюк:

Нам не очень сильно верится, что у нас на самом деле достойная коллекция. Но поскольку я эту тему хорошо знаю и в большинстве мест, где подобные выставки или галереи существуют, я сам побывал и лично видел, могу сказать, что мы впереди. На самом деле наш объект очень-очень значительный, я могу смело сказать, что если кто-то придет и скажет, что где-то есть в мире коллекция более разнообразная, то этот человек получит большую награду – пять тысяч рублей. Я это говорю абсолютно спокойно, потому что знаю, что он этой коллекции не найдет.

Чтобы рассмотреть все экспонаты, понадобится не один час. Они выполнены в самых разных техниках: чеканка, валяние, резка, макраме, пэчворк и даже фигурки из бивня мамонта.

Василий Супрунюк:

Минск – замечательный город, в нем много хороших, классных объектов. Я приглашаю всех с друзьями и гостями сюда к нам, потому что место на самом деле уникальное. Наша задача была показать многообразие видов декоративно-прикладного искусства. Я не знаю такого вида декоративно-прикладного искусства, которого у нас не представлено.

Так и есть: здесь можно увидеть все что угодно. Каждый найдет экспонат по душе. А для нашего героя дороги и близки сердцу раритетные ходики, которые уже давно украшают стены галереи вместе с другими произведениями искусства.