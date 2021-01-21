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«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют?

21 января 2021 09:09
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В агрогородке Жиличи, на берегу реки Добосна расположился дворец Булгаков. Этот старинный белорусский род известен еще с 15 века. В 1823 году начали возводить дворец, тогда эти живописные земли принадлежали предводителю дворянства Бобруйского уезда Игнатию Булгаку. 

«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют? -1

Владислав Кулакевич, директор Жиличского исторического комплекса-музея:
Архитектором выступил Кароль Подчашинский, а он, скорее всего, проектировал не весь дворец целиком, только какую-то его часть, потому что дворец строился на протяжении всего XIX века. Это такая пышная постройка.

«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют? -4

Здесь постоянно проводились какие-то приемы, балы, приезжали гости со всей округи, родственники. Девять детей было у Игнатия Булгака, всех надо было поженить, поэтому часто здесь проводились торжества.

«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют? -7

Садом занималась жена Игнатия Булгака, Изабелла Слизень, тоже представительница очень знатного и богатого рода.

«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют? -10

Дежавю с Петербургом возникает неспроста. Архитектор, выпускник Виленского университета, позже совершенствовал свои навыки в Петербургской академии художеств, затем в Париже выбрал модную по тем временам классику.

«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют? -13

Обустроили хозяева даже домовой костел, куда приглашали своего священника. Но сразу скажем, всевидящее око на фасаде – это не автограф масонов, а религиозный символ – око проведения, значит Бог все видит.

«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют? -16

Анастасия Макеева, корреспондент:
Очень интересный флигель, это что-то означает?

Владислав Кулакевич:
На нем изображен герб рода Булгака, это герб Сырокомля, геральдическая фигура «, на ней юровский крест. Этот герб был дан Булгакам: в XV веке якобы в битве при Ворскле рыцарь Сырокомля, который был предком Булгаков, победил в бою ханского мурзу, который порочил имя Христа. И за это им и был дан вот этот родовой герб.

«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют? -19

Дворец был окружен цветущим парком. Его оформляли мэтры ландшафтного дизайна. Были точеные клумбы во французском стиле, естественные заросли на английский манер. Из оранжереи летом выносили апельсины и кипарисы. Экзоты радовали глаз, но со временем все одичало и превратилось в непроходимый лес.

«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют? -22

Славились Булгаки и своим хозяйством. 60 тысяч гектаров земли отбивались солидным доходом. Свеклосахарный и крахмальный заводы, бровар, мельница, своя рыба и даже метеорологическая станция. 

«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют? -25

Сегодня о былой промжизни молчат руины, конюшня и водонапорная башня. В этих заброшках есть свой колорит.

Владислав Кулакевич:
По всему парку были прогулочные маршруты. Здесь была именно площадка для игр на воздухе, она была огорожена балюстрадой. Если была зима, то, конечно, играли со снегом, играли в снежки, что-то строили из снега. У шляхты была своя культура, дети с самого детства чему-то учились, например, верховой езде. 

«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют? -28

Анастасия Макеева:
Может быть, летом оркестр играл, красивые танцы устраивали в саду?

Владислав Кулакевич:
Естественно, у Булгаков была своя крепостная капелла, были музыканты собственные, в первую очередь это нужно было для нужд костела.

Анастасия Макеева:
По своему убранству дворец Булгаков не уступал родовой резиденции Радзивиллов в Несвиже. К тому же хозяин был поклонником искусства, собирал коллекцию слуцких поясов, картины, а в местной библиотеке насчитывалось шесть тысяч томов рукописных и старопечатных книг.

«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют? -31

Шляхетской роскоши повезло не раствориться в бомбежках и пожарах. Дворец всегда использовался людьми, поэтому так хорошо сохранился. После революции здесь был детдом и правление колхоза, а в 30-е агрономическая школа. В годы Великой Отечественной войны немцы обустроили госпиталь, а погибших солдат хоронили в парке.

«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют? -34

Мы заглянули в местный музей, он расположен в действующей школе искусств. Пока экспозиция временная, но туристам вход не воспрещен. Остатки печей, каминов, старинные изразцы и оригинальный бобруйский кирпич с клеймами мастеров.

«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют? -37

Владислав Кулакевич:
Во дворце хранилось огромное количество искусства, в том числе кисти Яна Дамеля, полотна Каневского, говорят, были полотна Тициана. Помимо всего этого, хранились коллекции античного искусства, Булгаки очень много путешествовали. Статуи у них были от пятого века нашей эры, первого века до нашей эры. 

«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют? -40

Сейчас дворец переживает второе рождение. Фасадные работы практически завершены, а вот внутри сплошные леса. Реставраторы ювелирно восстанавливают ажурную лепнину, по сантиметрам расчищают стены от слоев краски. Благо сохранились фото интерьеров.

«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют? -43

Владислав Кулакевич:
В каждом зале высота потолков разная этим достигался определенный художественный эффект. Здесь в разных залах высота от пяти до девяти метров.

«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют? -46

В этом зале много изображений женских лиц. Этот элемент называется маскарон, с ним связна одна из легенд дворца. По легенде, это изображение первой жены Игнатия Булгака Изабеллы Слизень, которая занималась развитием парка, которая в браке умерла, он по ней якобы так тосковал, что велел зодчему ее здесь изобразить. Еще вероятно, от тоски через несколько лет он на ее младшей сестре женился и еще семерых детей завел. 

По другой версии легенды, это изображение крестьянки, любимицы Эдгара Булгака, в которую был влюблен, но поскольку она была крестьянка, а он помещик, он не мог на ней жениться, поэтому он отправил ее в дальнее имение, а ее здесь изобразил.

«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют? -49

Всего залов более 100. Но к жизни вернут те, от которых остались какие-то весточки. Все интерьеры будут в индивидуальном ключе. Гостей уведет в XIX век парадная лестница, она пригласит в бальный зал, затем можно будет прогуляться по салонам, гостиным, заглянуть в библиотеку и банкетный зал. Печи, камины, винтовые лестницы, мебель и эксклюзивную оранжерею – все возродят к декабрю 2022 года. 

«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют? -52

Владислав Кулакевич:
Сейчас мы находимся в костеле на втором этаже, на хорах, где находились певчие. Здесь, как в настоящем костеле, будут скамьи, музыкальный инструмент, уже есть алтарь. Будет полностью повторяться интерьер того, что здесь было в XIX веке.

«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют? -55

Для туристов планируют обустроить кафе, гостиную, облагородить парк, чтобы выходные на Могилевщине проходили на высоте. Дворцово-парковый ансамбль в Жиличах – историко-культурная ценность международного уровня. 

# Туризм # Культура # Владислав Кулакевич # Анастасия Макеева # Фотофакт # Достопримечательности Беларуси

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