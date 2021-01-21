«По убранству не уступал резиденции Радзивиллов в Несвиже». Чем уникален дворец Булгаков в Жиличах и как его реставрируют?

В агрогородке Жиличи, на берегу реки Добосна расположился дворец Булгаков. Этот старинный белорусский род известен еще с 15 века. В 1823 году начали возводить дворец, тогда эти живописные земли принадлежали предводителю дворянства Бобруйского уезда Игнатию Булгаку.

Владислав Кулакевич, директор Жиличского исторического комплекса-музея:

Архитектором выступил Кароль Подчашинский, а он, скорее всего, проектировал не весь дворец целиком, только какую-то его часть, потому что дворец строился на протяжении всего XIX века. Это такая пышная постройка.

Здесь постоянно проводились какие-то приемы, балы, приезжали гости со всей округи, родственники. Девять детей было у Игнатия Булгака, всех надо было поженить, поэтому часто здесь проводились торжества.

Садом занималась жена Игнатия Булгака, Изабелла Слизень, тоже представительница очень знатного и богатого рода.

Дежавю с Петербургом возникает неспроста. Архитектор, выпускник Виленского университета, позже совершенствовал свои навыки в Петербургской академии художеств, затем в Париже выбрал модную по тем временам классику.

Обустроили хозяева даже домовой костел, куда приглашали своего священника. Но сразу скажем, всевидящее око на фасаде – это не автограф масонов, а религиозный символ – око проведения, значит Бог все видит.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Очень интересный флигель, это что-то означает? Владислав Кулакевич:

На нем изображен герб рода Булгака, это герб Сырокомля, геральдическая фигура «W», на ней юровский крест. Этот герб был дан Булгакам: в XV веке якобы в битве при Ворскле рыцарь Сырокомля, который был предком Булгаков, победил в бою ханского мурзу, который порочил имя Христа. И за это им и был дан вот этот родовой герб.

Дворец был окружен цветущим парком. Его оформляли мэтры ландшафтного дизайна. Были точеные клумбы во французском стиле, естественные заросли на английский манер. Из оранжереи летом выносили апельсины и кипарисы. Экзоты радовали глаз, но со временем все одичало и превратилось в непроходимый лес.

Славились Булгаки и своим хозяйством. 60 тысяч гектаров земли отбивались солидным доходом. Свеклосахарный и крахмальный заводы, бровар, мельница, своя рыба и даже метеорологическая станция.

Сегодня о былой промжизни молчат руины, конюшня и водонапорная башня. В этих заброшках есть свой колорит. Владислав Кулакевич:

По всему парку были прогулочные маршруты. Здесь была именно площадка для игр на воздухе, она была огорожена балюстрадой. Если была зима, то, конечно, играли со снегом, играли в снежки, что-то строили из снега. У шляхты была своя культура, дети с самого детства чему-то учились, например, верховой езде.

Анастасия Макеева:

Может быть, летом оркестр играл, красивые танцы устраивали в саду? Владислав Кулакевич:

Естественно, у Булгаков была своя крепостная капелла, были музыканты собственные, в первую очередь это нужно было для нужд костела. Анастасия Макеева:

По своему убранству дворец Булгаков не уступал родовой резиденции Радзивиллов в Несвиже. К тому же хозяин был поклонником искусства, собирал коллекцию слуцких поясов, картины, а в местной библиотеке насчитывалось шесть тысяч томов рукописных и старопечатных книг.

Шляхетской роскоши повезло не раствориться в бомбежках и пожарах. Дворец всегда использовался людьми, поэтому так хорошо сохранился. После революции здесь был детдом и правление колхоза, а в 30-е агрономическая школа. В годы Великой Отечественной войны немцы обустроили госпиталь, а погибших солдат хоронили в парке.

Мы заглянули в местный музей, он расположен в действующей школе искусств. Пока экспозиция временная, но туристам вход не воспрещен. Остатки печей, каминов, старинные изразцы и оригинальный бобруйский кирпич с клеймами мастеров.

Владислав Кулакевич:

Во дворце хранилось огромное количество искусства, в том числе кисти Яна Дамеля, полотна Каневского, говорят, были полотна Тициана. Помимо всего этого, хранились коллекции античного искусства, Булгаки очень много путешествовали. Статуи у них были от пятого века нашей эры, первого века до нашей эры.

Сейчас дворец переживает второе рождение. Фасадные работы практически завершены, а вот внутри сплошные леса. Реставраторы ювелирно восстанавливают ажурную лепнину, по сантиметрам расчищают стены от слоев краски. Благо сохранились фото интерьеров.

Владислав Кулакевич:

В каждом зале высота потолков разная – этим достигался определенный художественный эффект. Здесь в разных залах высота от пяти до девяти метров.

В этом зале много изображений женских лиц. Этот элемент называется маскарон, с ним связна одна из легенд дворца. По легенде, это изображение первой жены Игнатия Булгака Изабеллы Слизень, которая занималась развитием парка, которая в браке умерла, он по ней якобы так тосковал, что велел зодчему ее здесь изобразить. Еще вероятно, от тоски через несколько лет он на ее младшей сестре женился и еще семерых детей завел. По другой версии легенды, это изображение крестьянки, любимицы Эдгара Булгака, в которую был влюблен, но поскольку она была крестьянка, а он помещик, он не мог на ней жениться, поэтому он отправил ее в дальнее имение, а ее здесь изобразил.

Всего залов более 100. Но к жизни вернут те, от которых остались какие-то весточки. Все интерьеры будут в индивидуальном ключе. Гостей уведет в XIX век парадная лестница, она пригласит в бальный зал, затем можно будет прогуляться по салонам, гостиным, заглянуть в библиотеку и банкетный зал. Печи, камины, винтовые лестницы, мебель и эксклюзивную оранжерею – все возродят к декабрю 2022 года.

Владислав Кулакевич:

Сейчас мы находимся в костеле на втором этаже, на хорах, где находились певчие. Здесь, как в настоящем костеле, будут скамьи, музыкальный инструмент, уже есть алтарь. Будет полностью повторяться интерьер того, что здесь было в XIX веке.