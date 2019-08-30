«Евровидение-2020» проведут в Роттердаме: почему для конкурса выбрали именно этот город

Новости Нидерландов. Песенный конкурс «Евровидение» в 2020 году пройдет в Роттердаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За честь сталь площадкой для крупнейшего в мире музыкального состязания боролись пять голландских городов. Изначально планировалось, что «Евровидение-2020» будет проходить в Амстердаме, однако когда выяснилось, что в городе заняты все подходящие для мероприятия площадки, пришлось искать другой город.

Напомним, полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая, а финал – 16 мая.