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«Евровидение-2020» проведут в Роттердаме: почему для конкурса выбрали именно этот город

30 августа 2019 13:38
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Новости Нидерландов. Песенный конкурс «Евровидение» в 2020 году пройдет в Роттердаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За честь сталь площадкой для крупнейшего в мире музыкального состязания боролись пять голландских городов. Изначально планировалось, что «Евровидение-2020» будет проходить в Амстердаме, однако когда выяснилось, что в городе заняты все подходящие для мероприятия площадки, пришлось искать другой город.

Напомним, полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая, а финал – 16 мая.

«Евровидение-2020» проведут в Роттердаме: почему для конкурса выбрали именно этот город-1

# Евровидение 2020. Нидерланды # Фотофакт

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