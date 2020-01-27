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Названы финалисты белорусского отбора на «Евровидение-2020»

27 января 2020 17:29
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Новости Беларуси. В Беларуси стали известны имена финалистов национального отбора на «Евровидение-2020». 27 января они прошли прослушивание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названы финалисты белорусского отбора на «Евровидение-2020»-1

Всего заявки на получение заветной путевки в финал подавали 95 желающих. Это как новички, так и участники отборов прошлых лет. В финал вышли 12 участников. Уже 28 января между ними пройдет жеребьевка и рабочая встреча творческой группы проекта. А победителя национального отбора выберут в марте.

Названы финалисты белорусского отбора на «Евровидение-2020»-4

Он будет представлять нашу страну на конкурсе в Нидерландах. Но для начала ему нужно будет завоевать наибольшее количество зрительских голосов и жюри.

Названы финалисты белорусского отбора на «Евровидение-2020»-7

# Белорусские исполнители # Культура # Фотофакт

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