«Евровидение-2020» может пройти онлайн

Новости Беларуси. Европейский вещательный союз, который отвечает за организацию 2020 году «Евровидения», похоже, не готов отказаться от проведения конкурса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Европейский вещательный союз, который отвечает за организацию 2020 году «Евровидения», похоже, не готов отказаться от проведения конкурса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В официальном Twitter «Евровидения» появилось сообщение о том, что шоу может состояться в онлайн-режиме. Организаторы рассматривают варианты альтернативной программы выступлений – без проведения живых концертов с участием зрителей.
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При этом подчеркивается, что конкурсная составляющая будет исключена: артистам просто могут предоставить возможность спеть подготовленные композиции. Оценки и места присуждаться не будут. Все это планируется сделать для чествования музыкантов и поднятия духа европейцев.