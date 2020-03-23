«Евровидение-2020» может пройти онлайн

Новости Беларуси. Европейский вещательный союз, который отвечает за организацию 2020 году «Евровидения», похоже, не готов отказаться от проведения конкурса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В официальном Twitter «Евровидения» появилось сообщение о том, что шоу может состояться в онлайн-режиме. Организаторы рассматривают варианты альтернативной программы выступлений – без проведения живых концертов с участием зрителей. Уже с новой песней. Организаторы «Евровидения» озвучили правила участия в конкурсе в 2021 году