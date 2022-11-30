Янка Купала обожал дачу в Левках. Чем так притягивало это место поэта?

Новости Беларуси. Белорусский поэт и переводчик, драматург, публицист, классик белорусской литературы и первый народный поэт БССР Янка Купала. Он вывел белорусскую поэзию на мировой уровень и предопределил тенденции развития белорусской культуры последних столетий. Песняр жил и творил в непростое время: период национального возрождения на стыке XIX и XX веков, Первая мировая, установление советской власти, начало Великой Отечественной войны. Об этом и не только рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Допросы прекратились. А дальше Янка Купала, народный поэт, с 1939 года получил наивысшую награду страны – орден Ленина. А его сборник «Ад сэрца» стал лауреатом Сталинской премии первой ступени в номинации «Поэзия». Свой душевный покой поэт нашел в Левках, куда впервые был отправлен в командировку в 1935 году вместе с Петрусем Бровкой.

Тамара Крина, заведующая филиалом «Купаловский мемориальный заповедник «Левки» учреждения «Государственный литературный музей Янки Купалы»:

І вось калі яны ехалі, тут мясцовыя ўлады хвалююцца – такія ганаровыя госці едуць, трэба іх сустрэць з дарогі, пасадзіць, чаем папаіць. Яны доўга думалі, ну дзе, дзе, і вось надумалі, што ў гэтым будынку. У канторы копыскага лясніцтва. І будынак гэты ўзведзены ў 1929 годзе. Родных Купалы раскулачили и отправили на этап. Что сделал поэт, чтобы спасти мать и сестру – подробности здесь. Когда Янка Купала здесь жил, все местные жители мечтали познакомиться с ним. Девочек отправили в поле для сбора красивых полевых цветов, взрослые взяли мед, хлеб, соль и пришли в это здание встречать поэта. Тамара Крина:

І гэта сустрэча так яго ўразіла, што ўжо на наступны дзень усе чыталі яго верш «Госці». А з падарункамі прыйшлі ў госці

Зямлі абноўленай гаспадары:

Пірог пшанічны, кветкі, лёну горсці

На стол паклалі і мёду пляйстары.

Такога гонару не меў ніколі,

Як я на гэтае зямлі жыву,

Каб так віталі мяне хлебам-соляй

І то не ў сне якім, а наяву.

На 30-летний юбилей творческой деятельности Янки Купалы правительство подарило ему автомобиль и приняло решение за счет государства построить ему дачу. А место предложили выбрать поэту самостоятельно. Тамара Крина:

І вось калі Купала ўбачыў гэты куточак на Аршаншчыне, ён адразу сказаў: у Ляўках. І вось ён часова жыў у гэтым будынку, пакуль ім будавалі дачу. Это место вызывало у поэта творческий всплеск. Всего за один месяц он написал здесь 18 лирических стихотворений, которые вошли в литературу как Левковский цикл стихов. Критики сравнивают его разве что с Пушкинской Болдинской осенью.

Тамара Крина:

Купала тут напісаў і свой верш «Хопчык і лётчык». Вось ён проста ішоў па ляўкоўскай вуліцы і раптам бачыць: з-пад брамы выбег хлопчык. Ён бег, кружыў перад сабой рукамі, голасам падбіраў пад гук самалёта. Хлопчык, як страла, прамчаўся міма Купалы, ну а паэт на гэта і быў паэтам. Ён прапусціў яго проста ў свой верш. Это стихотворение читал в детстве Юрий Гагарин, первый человек, совершивший полёт в космос. Об этом свидетельствуют слова мамы космонавта, Анны Тимофеевны Гагариной, которые за ней записали сотрудники Литературного музея Янки Купалы. Тамара Крина:

Купала на дачу заяздзжаў кожны год з 1935 па 1941 год. Прыяздзжаў з ранняй вясны і заставаўся тут да позняй восені.

Якуб Колас был частым гостем на даче у Янки Купалы. Левки стали одним из уголков Беларуси, где они встречались, проводили досуг, делились творческими планами, особенно любили играть в шахматы. Тамара Крина:

Кабінет, спальня, сталовая, кухня і ўбаку кладовачка. А вось гэта лесвіца на другі паверх, там невялікі пакойчык ёсць, выхад на балкон, і вось менавіта на другім паверсе Янка Купала і Якуб Колас сустракаліся і гулялі ў шахматы. Рядом находился домик шофера. Хотя Купала и хотел получить водительские права, сам за руль он никогда не садился. А в гараже стояла его машина, доставшаяся ему в качестве подарка.