«Этот храм является свечой всего народа». Рассказываем о Храме-Памятнике в честь Всех Святых

14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы состоится великое освящение главного престола Храма-Памятника в честь Всех Святых. Ожидается, что свидетелями важного события станут более 5 тысяч верующих.

Этого дня ждали 20 лет. Столько времени понадобилось на воздвижение святыни и обустройство внутреннего убранства. И как только свершится церковный обряд, «Дом Божий» будет открыт для всех! Чин освящения и литургию возглавят прибывший из Москвы Патриарх Кирилл и митрополит Павел. Чтобы каждый мог увидеть происходящее внутри белокаменных стен, возле храма оборудуют большие экраны.

Взмывающее вверх сооружение с золотыми куполами поражает мощью и великолепием. Над его созданием трудились лучшие мастера. Протоиерей Алексей Васин, клирик Всехсвятского прихода:

Главная часть храма напоминает нам свечу. Этот храм является свечой всего народа, пламя которого возносится в небо.

Этот храм станет главным духовным мемориалом в память о миллионах белорусов, павших в боях за Отечество. В его крипте – нижней алтарной части – будет собрана земля с полей всех великих исторических сражений.

Ирина Куликова, экскурсовод:

Есть мемориальные памятные ячейки, их всего 504. Одна из последних ячеек, оформленных в крипте, это ячейка, куда поместили землю из лагеря смерти в Масюковщине.

Внутри храма, который пока ещё закрыт от людских глаз, идут последние приготовления к празднику. Но уже сейчас можно оценить художественный замысел и великолепие убранства!

Иконостас – фаянсовый. Он следует традиции изразцовой керамики, которой славились наши мастера в XVII веке.

Орнамент на стенах перекликается с узорами слуцких поясов.

Белорусские мотивы, к слову, можно проследить во всём храмовом пространстве. Протоиерей Алексей Васин:

На месте храмовых икон – иконы белорусских святых, они также органично связаны всем православным каноническим содержанием храма.