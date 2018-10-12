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«Этот храм является свечой всего народа». Рассказываем о Храме-Памятнике в честь Всех Святых

12 октября 2018 09:26
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14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы состоится великое освящение главного престола Храма-Памятника в честь Всех Святых. Ожидается, что свидетелями важного события станут более 5 тысяч верующих.

«Этот храм является свечой всего народа». Рассказываем о Храме-Памятнике в честь Всех Святых -1

Этого дня ждали 20 лет. Столько времени понадобилось на воздвижение святыни и обустройство внутреннего убранства. И как только свершится церковный обряд, «Дом Божий» будет открыт для всех! Чин освящения и литургию возглавят прибывший из Москвы Патриарх Кирилл и митрополит Павел. Чтобы каждый мог увидеть происходящее внутри белокаменных стен, возле храма оборудуют большие экраны.

«Этот храм является свечой всего народа». Рассказываем о Храме-Памятнике в честь Всех Святых -4

Взмывающее вверх сооружение с золотыми куполами поражает мощью и великолепием. Над его созданием трудились лучшие мастера.

Протоиерей Алексей Васин, клирик Всехсвятского прихода:
Главная часть храма напоминает нам свечу. Этот храм является свечой всего народа, пламя которого возносится в небо.

«Этот храм является свечой всего народа». Рассказываем о Храме-Памятнике в честь Всех Святых -7

Этот храм станет главным духовным мемориалом в память о миллионах белорусов, павших в боях за Отечество. В его крипте – нижней алтарной части – будет собрана земля с полей всех великих исторических сражений.

«Этот храм является свечой всего народа». Рассказываем о Храме-Памятнике в честь Всех Святых -10

Ирина Куликова, экскурсовод:
Есть мемориальные памятные ячейки, их всего 504. Одна из последних ячеек, оформленных в крипте, это ячейка, куда поместили землю из лагеря смерти в Масюковщине.

«Этот храм является свечой всего народа». Рассказываем о Храме-Памятнике в честь Всех Святых -13

Внутри храма, который пока ещё закрыт от людских глаз, идут последние приготовления к празднику. Но уже сейчас можно оценить художественный замысел и великолепие убранства!

«Этот храм является свечой всего народа». Рассказываем о Храме-Памятнике в честь Всех Святых -16

Иконостас – фаянсовый. Он следует традиции изразцовой керамики, которой славились наши мастера в XVII веке.

«Этот храм является свечой всего народа». Рассказываем о Храме-Памятнике в честь Всех Святых -19

Орнамент на стенах перекликается с узорами слуцких поясов.

«Этот храм является свечой всего народа». Рассказываем о Храме-Памятнике в честь Всех Святых -22

Белорусские мотивы, к слову, можно проследить во всём храмовом пространстве.

Протоиерей Алексей Васин:
На месте храмовых икон иконы белорусских святых, они также органично связаны всем православным каноническим содержанием храма.

«Этот храм является свечой всего народа». Рассказываем о Храме-Памятнике в честь Всех Святых -25

Храм-Памятник – это не только украшение столицы, но и место объединения народа.

# Храмы Минска # Культура # Протоиерей Алексей Васин # Ирина Куликова # Ирина Жабинская # Владимир Иванов # Андрей Иванов # Фотофакт # Культура Беларуси

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