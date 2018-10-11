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Единственные уцелевшие самолёт и полевая кухня Первой мировой. Уникальная выставка открылась в бывших банковских конюшнях в Минске

11 октября 2018 08:11
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Более 20 миллионов убитых солдат, в 3 раза больше пострадавших и раненых. В ноябре 2018 года мир отметит столетие со дня окончания одного из самых кровопролитных вооружённых конфликтов в истории человечества – к значимой дате Национальный исторический музей представляет уникальную выставку известного исследователя Владимира Лиходедова.

Единственные уцелевшие самолёт и полевая кухня Первой мировой. Уникальная выставка открылась в бывших банковских конюшнях в Минске-1

В здании бывших конюшен государственного банка Российской империи, старый кирпич которого помнит историю великой войны, расположились раритетные экспонаты – символы ушедшей эпохи.

Единственные уцелевшие самолёт и полевая кухня Первой мировой. Уникальная выставка открылась в бывших банковских конюшнях в Минске-4

Это копия истребителя французского производства, окрашенного в цвета первого корпусного авиационного отряда. В годы Первой мировой военно-воздушный флот Российской империи был сильнейшим и насчитывал 224 таких самолёта.

Единственные уцелевшие самолёт и полевая кухня Первой мировой. Уникальная выставка открылась в бывших банковских конюшнях в Минске-7

Александр Хромой, заместитель директора Национального исторического музея Республики Беларусь:
Самолеты были достаточно несовершенны, они изготавливались из фанеры, стягивались брезентом. Это, наверное, один-единственный экспонат самолета Ньюпорт, который воевал сто лет назад, в том числе, на территории Беларуси, под Молодечно.

Единственные уцелевшие самолёт и полевая кухня Первой мировой. Уникальная выставка открылась в бывших банковских конюшнях в Минске-10

Первая мировая война отличилась невиданной жестокостью. Только на территории Беларуси было ранено более 800 тысяч мирных жителей. Из-за недостатка машин, основным видом транспортировки были абсолютно ненадёжные деревянные санитарные повозки.

Единственные уцелевшие самолёт и полевая кухня Первой мировой. Уникальная выставка открылась в бывших банковских конюшнях в Минске-13

Данная телега – настоящий раритет. Все детали и элементы – 100-летней давности.

Единственные уцелевшие самолёт и полевая кухня Первой мировой. Уникальная выставка открылась в бывших банковских конюшнях в Минске-16

Гужевой была и полевая кухня – долгожданный завтрак, обед и ужин солдата.

Единственные уцелевшие самолёт и полевая кухня Первой мировой. Уникальная выставка открылась в бывших банковских конюшнях в Минске-19

Александр Хромой:
Это единственная полевая кухня, которая сохранилась до наших дней. Если крупные заводы, в основном, делали военную технику, то к полевым кухням уже не было такого пристального внимания и, как правило, их делали кустарные мастера. Колесо было обязательно с деревянным обводом.

Единственные уцелевшие самолёт и полевая кухня Первой мировой. Уникальная выставка открылась в бывших банковских конюшнях в Минске-22


Со стабилизацией фронта на белорусских землях началась типичная для тех времен – окопная война. Неотъемлемая её часть – колючая проволока. В музее можно увидеть подлинную часть немецкого военного ландшафта. Главная особенность, что она не только огораживала, но и била врага зарядом тока.

Единственные уцелевшие самолёт и полевая кухня Первой мировой. Уникальная выставка открылась в бывших банковских конюшнях в Минске-24

Александр Хромой:
В данном случае это мы показываем немецкий наблюдательный колпак, так как русская линия обороны не сохранилась. После окончания Первой мировой войны на территории Беларуси шла уже другая война советско-польская.

Единственные уцелевшие самолёт и полевая кухня Первой мировой. Уникальная выставка открылась в бывших банковских конюшнях в Минске-27

В России, как правило, императорская армия делала фортификационные сооружения, используя дерево, деревянные настилы.

Единственные уцелевшие самолёт и полевая кухня Первой мировой. Уникальная выставка открылась в бывших банковских конюшнях в Минске-30

Эта выставка стала своеобразным зеркалом, которое отражает события Первой мировой войны глазами солдат и мирных жителей по обе стороны фронта. Но самая важная миссия проекта – призыв к миру и взаимопониманию, актуальному в любые времена!

# Музей # Культура # Александр Хромой # Фотофакт # Выставки в Минске

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