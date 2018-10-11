Единственные уцелевшие самолёт и полевая кухня Первой мировой. Уникальная выставка открылась в бывших банковских конюшнях в Минске

Более 20 миллионов убитых солдат, в 3 раза больше пострадавших и раненых. В ноябре 2018 года мир отметит столетие со дня окончания одного из самых кровопролитных вооружённых конфликтов в истории человечества – к значимой дате Национальный исторический музей представляет уникальную выставку известного исследователя Владимира Лиходедова.

В здании бывших конюшен государственного банка Российской империи, старый кирпич которого помнит историю великой войны, расположились раритетные экспонаты – символы ушедшей эпохи.

Это копия истребителя французского производства, окрашенного в цвета первого корпусного авиационного отряда. В годы Первой мировой военно-воздушный флот Российской империи был сильнейшим и насчитывал 224 таких самолёта.

Александр Хромой, заместитель директора Национального исторического музея Республики Беларусь:

Самолеты были достаточно несовершенны, они изготавливались из фанеры, стягивались брезентом. Это, наверное, один-единственный экспонат самолета Ньюпорт, который воевал сто лет назад, в том числе, на территории Беларуси, под Молодечно.

Первая мировая война отличилась невиданной жестокостью. Только на территории Беларуси было ранено более 800 тысяч мирных жителей. Из-за недостатка машин, основным видом транспортировки были абсолютно ненадёжные деревянные санитарные повозки.

Данная телега – настоящий раритет. Все детали и элементы – 100-летней давности.

Гужевой была и полевая кухня – долгожданный завтрак, обед и ужин солдата.

Александр Хромой:

Это единственная полевая кухня, которая сохранилась до наших дней. Если крупные заводы, в основном, делали военную технику, то к полевым кухням уже не было такого пристального внимания и, как правило, их делали кустарные мастера. Колесо было обязательно с деревянным обводом.



Со стабилизацией фронта на белорусских землях началась типичная для тех времен – окопная война. Неотъемлемая её часть – колючая проволока. В музее можно увидеть подлинную часть немецкого военного ландшафта. Главная особенность, что она не только огораживала, но и била врага зарядом тока.

Александр Хромой:

В данном случае это мы показываем немецкий наблюдательный колпак, так как русская линия обороны не сохранилась. После окончания Первой мировой войны на территории Беларуси шла уже другая война – советско-польская.

В России, как правило, императорская армия делала фортификационные сооружения, используя дерево, деревянные настилы.