Сохранить православные традиции. В Гомеле презентовали уникальное издание, посвящённое Чонскому монастырю

Впервые обитель упоминается еще в середине XVII века. Судьба у монастыря непростая и временами даже трагичная. Перед его святынями читали молитвы старообрядцы, единоверцы, православные. Его населяли вначале монахи-мужчины, а позже он был преобразован в женский монастырь. После революции именно на долю монахинь пришлись непростые послереволюционные годы.

Наталья Козлова, автор книги:

Они вокруг себя собирали верующих людей. В то время, когда было нельзя, они сохраняли православные традиции. Практически все требы проводили, все праздники, праздники по переносу икон. То есть делали всё, чтобы сохранить православную жизнь в то время, когда в 40-м году ни одной церкви на территории Гомельщины действующей не было. Было закрыто всё.

Именно в Чонковском монастыре приняла постриг и святая покровительница Гомеля Манефа. До наших дней здания обители не сохранились: последние из них были утрачены в годы Второй мировой войны. Однако в 2000 году обитель напомнила о себе: во время земляных работ был найден большой клад серебряной ритуальной посуды.

Сейчас монастырские святыни можно увидеть в экспозиции музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля.