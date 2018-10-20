«Это очень сложный и виртуозный концерт»: на закрытии XIII фестиваля Юрия Башмета сыграет Сергей Крылов

Новости Беларуси. Фестиваль Юрия Башмета опускает занавес. Концерт Мендельсона для скрипки и фортепиано с оркестром прозвучит 20 октября на закрытии музыкального форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Фестиваль Юрия Башмета опускает занавес. Концерт Мендельсона для скрипки и фортепиано с оркестром прозвучит 20 октября на закрытии музыкального форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот раз на сцену выйдет специально приглашенный гость – всемирно известный скрипач Сергей Крылов. С художественным руководителем фестиваля – Ростиславом Кримером – музыкант сотрудничает уже много лет. Вместе они сыграли не одну премьеру. А сегодняшнее исполнение артистов называют одним из самых сложных и виртуозных.
Сергей Крылов, скрипач:
Да, это очень сложный и виртуозный концерт, который Мендельсон написал, когда ему было 14 лет. Вообще, я очень люблю музыку Мендельсона и особо люблю этот концерт именно потому, что он очень виртуозный и очень-очень такой… по-итальянски – spettacolare. В в нем очень много технических пассажей. Это очень интересный концерт.
Это уже 13-й международный фестиваль Юрия Башмета в Минске. В 2018 году его историю пополнили несколько необычных по формату концертов. Впервые выступление артистов состоялось прямо на платформе метро. Классику смогли послушать и самые юные почитатели.