«Во многих странах мира об этом говорят». Классика на перроне метро: ночной концерт в рамках фестиваля Башмета состоялся в Минске

Новости Беларуси. Впервые в истории столичной подземки – ночной концерт в метро. Платформа – сцена, пассажиры – зрители. Международный фестиваль Юрия Башмета продолжает удивлять насыщенной программой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, классика прозвучала там, где обычно гудят электрички.

Кристина Федорович, СТВ:

На часах практически 2 часа ночи. Но столичная подземка не спит. Но на платформе словно в час-пик. Подземка столичного метро в буквальном смысле заиграла новыми красками. Хотя в этом случае, скорее, звуками. Звезды Большого театра Беларуси, и, конечно, международный камерный оркестр.

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:

У меня родилась идея три года назад. Как говорится, обещанного три года ждут. То, что это интересно и ново – это факт. Главное, что во многих странах мира об этом говорят. Нам звонят и говорят: «Какой интересный проект». Здесь необычно всё: вместо характерной спешки – спокойные мотивы, а музыка и вовсе звучит практически как на открытом воздухе. Такого эффекта удалось достичь с помощью звездного неба на «Петровщине», которую именно по этой причине выбрали в качестве концертной площадки.

На платформе – партере – ограниченное количество мест: их 400. Меломаны раскупили практически все билеты за три дня. Для Ольги из Свислочи и Галины из Бреста расстояние – не помеха. Услышав о таком необычном концерте, долго не думали: ответ был очевиден – «Едем».

Во-первых, у нас уже были билеты на концерт 12 октября. Нам было интересно попробовать еще вот это. Потому что это изюминка: ночное время, метро.

А для Дмитрия сегодня двойной праздник. Ведь он встретил свой 34-й день рождения как раз спустя 20 минут после начала концерта.

Решили всей семьей пойти на уникальный концерт. Я считаю, что это достойный подарок моему единственному сыну в день моего рождения. Конечно, пришлось столкнуться и со сложностями. Метро – охраняемый объект, поэтому нужно было учесть все мельчайшие детали. Но и для исполнителей такой опыт был в новинку.