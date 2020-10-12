Красный костёл и резиденция Президента. Минский витражист рассказал о самых крупных работах

Новости Беларуси. Наше время давно окрестили эпохой высоких технологий. Тем сильнее среди разнообразных цифровых устройств ценится штучная работа, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В мастерской известного белорусского витражиста Василия Матусевича, символично расположенной неподалеку от Национального художественного музея, тайны ремесла накрывают буквально с порога.

Василий Матусевич, витражист:

Нас очень хорошо обучили, у нас шикарное образование. Я говорю о белорусских монументалистах. Когда я поступал, был конкурс 35 человек на место. Это было престижно, выбирались самые лучшие. Нас, как карандашики, затачивали. Мы реальные, классные инструменты для выполнения самых престижных и крупных заказов. А приходится делать, как правило, небольшие.

Представьте себе: 8 лет спецшколы, 4 года училища, 6 лет Академии. 18 лет чистого художественного образования. Можно было стать супермастером, даже если не иметь опыта практического, а он уже давно в наличии. Поэтому любые задачи по плечу.

Художнику есть, где развернуться. Василий Матусевич работает в классических техниках – венецианский витраж, витраж в технике Тиффани и фьюзинг, мозаика и роспись по стеклу.

Василий Матусевич:

Все наши сложности – это найти заказ. В Минске – музей города, он же музей Савицкого, там на двух этажах четыре пролета моих больших витражей. Давеча делал кафе «Лебяжий», там у меня тоже витраж. Красный костел – я помогал после реставрации делать большую дверь. И резиденцию Президента. 5 лет назад она строилась, нас приглашали, мы ее оформляли.

Музей Савицкого для меня – наиболее симпатичная работа. Это были очень сжатые сроки, большой объем (порядка 40 квадратных метров), он был выполнен в течение двух недель. Причем, от эскиза до полного воплощения. Дело в том, что его должны были принимать, а об изготовлении витража подзабыли. Пришлось очень быстро, в полном накале сил и срока делать. При этом он получился очень нежным, мягоньким.