Беларусь впервые принимает участие в международной туристической выставке «Fitur» в Мадриде. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Национальный стенд Беларуси впервые представлен на крупнейшей туристической выставке в Испании. Ежегодно «Fitur» собирает десятки государств, которые используют уникальную возможность представить свою страну и ее потенциал всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олеся Слижева, СТВ:

Мы находимся на одной из самых крупных туристических выставок – «Fitur», которая проходит в Мадриде уже 38 раз. Неслучайно Испания имеет такой успех, особенно в этом году. Представлено 165 стран и регионов, 10 тысяч компаний. На международном уровне по сравнению с 2017 годом уже отмечено увеличение на 13 %.

Организаторы решили сделать акцент на устойчивость и технологические инновации. Индия – страна-гость. Технологии 5G, транснациональные корпорации и небольшие стартапы – все это на можно увидеть на «Fitur».

В первый день выставки здесь побывал и король Испании. Политики, дипломаты, международные бизнес-круги. В рамках «Fitur» проходит инвестиционный форум «Африка» с участием Международной организации по туризму. С сегодняшнего дня мероприятие также доступно для широкой публики. Впервые в этом году ряд новых стран, среди них и Беларусь.

Елена Лихимович, заместитель директора Национального агентства по туризму:

Провели небольшой анализ того, что интересует. Это в первую очередь природа, наши экологические туры. Мы для испанцев страна пока ещё неизвестная, поэтому интересует всё.

Евгений Булойчик, начальник управления спорта и туризма Минского облисполкома:

Хоть мы здесь и впервые, я уверен, что в 2019 году мы выставимся более широко. Здесь очень много туристических операторов, которые могли бы Беларусь вовлечь в интерес туристов международного уровня.

Наша страна уже вызвала интерес у посетителей и местных СМИ. Буквально недавно министр спорта и туризма давал интервью одному из испанских телеканалов. Подписан ряд соглашений на правительственном уровне между обоими государствами.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Наша страна для Европы – это интересная страна, где много памятников исторических.

Туристический сектор Испании достиг пика в 2017 году. Страну посетили более 77 миллионов туристов, что на 9 % превышает результат прошлого года. Согласитесь, что после экономического кризиса это более чем оживление для любого государства. И сами испанцы тоже любят путешествовать.

Гость выставки:

Беларусь знаю хорошо, был уже 2 раза. Приезжал по делам, был в Гомеле и Мозыре. Мне очень понравилось белорусское гостеприимство. Еще я хотел бы побывать на севере страны. Наслышан о ваших озерах.