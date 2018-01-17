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MuseumSelfie2018 в Минске: «Это часть единения с культурой современности»

17 января 2018 19:20
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Новости Беларуси. Ценители изобразительного искусства во всем мире 17 января могли не только прийти в музей или на выставку, но и сфотографироваться с любимыми экспонатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

MuseumSelfie2018 в Минске: «Это часть единения с культурой современности»-1

В международный День селфи двери для посетителей с фотоаппаратами распахнули и белорусские музеи.

MuseumSelfie2018 в Минске: «Это часть единения с культурой современности»-4

Еще несколько лет назад фото- и видеосъемка в музеях были под запретом. Сейчас без вспышки можно снимать практически везде. Руководители многих галерей и музеев мира считают, что это продвигает искусство и может заинтересовать людей, которые раньше ничего не слышали о выставках.

MuseumSelfie2018 в Минске: «Это часть единения с культурой современности»-7

Лизавета Елиневич, заведующий сектора маркетинга Национального художественного музея Республики Беларусь:
Фотографироваться в музеях чаще всего запрещено, запрещено использовать вспышку. Мы старательно оберегаем наши сокровища, но для музейного посетителя, который, безусловно, является нашим самым важным и ценным сокровищем, мы готовы сделать на один день исключение.

MuseumSelfie2018 в Минске: «Это часть единения с культурой современности»-10

День музейного селфи – проект международный. Стартовал он в 2014 году в Британии, в лондонских музеях. А в 2015 проект запустили в Беларуси, и он сразу полюбился обычному зрителю. Чтобы приобщиться к творческому флешмобу, нужно лишь выложить в интернет фото из музея с хэштегом MuseumSelfie2018.

MuseumSelfie2018 в Минске: «Это часть единения с культурой современности»-13

Надежда Бурмистрова, посетительница Национального художественного музея Республики Беларусь:
Это часть единения с культурой современности, я считаю. По моему личному мнению не должны музеи оставаться только хранилищами для предметов искусства. Поэтому это большой шаг в современность.

MuseumSelfie2018 в Минске: «Это часть единения с культурой современности»-16

Пространство для вдохновения, отдыха и новых идей. Музеи Беларуси сегодня занимают современную позицию и открыты для каждого. Комфортная атмосфера и для ценителей искусства и для тех, кто пришел первый раз.

MuseumSelfie2018 в Минске: «Это часть единения с культурой современности»-19

Анжелика Бердникова, посетительница Национального художественного музея Республики Беларусь:
Это возможность передать многое людям, которые не ходят на выставки. Возможность передать это как-то через социальные сети, Instagram.

MuseumSelfie2018 в Минске: «Это часть единения с культурой современности»-22

Алеся Беликова, СТВ:
Селфи – популярный и любимый многими вид фотосъемки. В этот день можно фотографироваться в музеях и галереях. Наконец-то и я могу сфотографироваться на фоне пейзажей любимого художника Ивана Ивановича Шишкина.

MuseumSelfie2018 в Минске: «Это часть единения с культурой современности»-25

# Культура # Фотофакт # Селфи # Алеся Беликова # Лизавета Елиневич # Надежда Бурмистрова # Анжелика Бердникова

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