MuseumSelfie2018 в Минске: «Это часть единения с культурой современности»

Новости Беларуси. Ценители изобразительного искусства во всем мире 17 января могли не только прийти в музей или на выставку, но и сфотографироваться с любимыми экспонатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В международный День селфи двери для посетителей с фотоаппаратами распахнули и белорусские музеи.

Еще несколько лет назад фото- и видеосъемка в музеях были под запретом. Сейчас без вспышки можно снимать практически везде. Руководители многих галерей и музеев мира считают, что это продвигает искусство и может заинтересовать людей, которые раньше ничего не слышали о выставках.

Лизавета Елиневич, заведующий сектора маркетинга Национального художественного музея Республики Беларусь:

Фотографироваться в музеях чаще всего запрещено, запрещено использовать вспышку. Мы старательно оберегаем наши сокровища, но для музейного посетителя, который, безусловно, является нашим самым важным и ценным сокровищем, мы готовы сделать на один день исключение.

День музейного селфи – проект международный. Стартовал он в 2014 году в Британии, в лондонских музеях. А в 2015 проект запустили в Беларуси, и он сразу полюбился обычному зрителю. Чтобы приобщиться к творческому флешмобу, нужно лишь выложить в интернет фото из музея с хэштегом MuseumSelfie2018.

Надежда Бурмистрова, посетительница Национального художественного музея Республики Беларусь:

Это часть единения с культурой современности, я считаю. По моему личному мнению не должны музеи оставаться только хранилищами для предметов искусства. Поэтому это большой шаг в современность.

Пространство для вдохновения, отдыха и новых идей. Музеи Беларуси сегодня занимают современную позицию и открыты для каждого. Комфортная атмосфера и для ценителей искусства и для тех, кто пришел первый раз.

Анжелика Бердникова, посетительница Национального художественного музея Республики Беларусь:

Это возможность передать многое людям, которые не ходят на выставки. Возможность передать это как-то через социальные сети, Instagram.