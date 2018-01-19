Ретроспектива белорусского костюма и текстиля. Выставка «Гиперсвязи» в арт-гостиной «Высокое место»

Новости Беларуси. Выставка «Гиперсвязи» открылась в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Студенты Белорусской государственной академии искусств представили свои лучшие работы. Художники комбинировали традиционное узорное ткачество, аппликацию и ручное творчество с необычными материалами и новыми техниками.

Христина Высоцкая, куратор выставки, преподаватель Белорусской государственной академии искусств:

Все классические, традиционные техники, белорусские традиционные техники переосмыслялись нашими студентами, и уже в их творческих работах реализовались в новых подачах.

Ирина Баньковская, художник:

Искусство – оно имеет за собой цель переосмысления важных каких-то истин и донесения их визуальным способом.

Майя Степанько, художник:

Это человек, который всегда с чашкой кофе в руке, с пончиком. Идет, бежит на работу. Хотела совместить реальность того времени, когда писались реалистические работы, и сегодняшнюю реальность.