«Это – кара, испытание»: Диана Арбенина о любви

Диана Арбенина, рок-музыкант, лидер группы «Ночные снайперы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Позвольте такой вопрос о Вашем альбоме «Выживут только влюблённые». Вы говорите о том, что влюблённый человек чувствует себя, как голый. А вот мне, как и многим, наверное, людям, писавшим произведения, ставшие историей литературы о любви, кажется, что любовь может быть, в общем, большим наказанием, испытанием. Какой точки зрения Вы придерживаетесь?

Диана Арбенина:

Это – кара, испытание. Если ты её проходишь достойно. Если ты её просто проходишь и остаёшься в живых, то это, конечно – благость.