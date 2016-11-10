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«Это – кара, испытание»: Диана Арбенина о любви

10 ноября 2016 20:54
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Диана Арбенина, рок-музыкант, лидер группы «Ночные снайперы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Позвольте такой вопрос о Вашем альбоме «Выживут только влюблённые». Вы говорите о том, что влюблённый человек чувствует себя, как голый. А вот мне, как и многим, наверное, людям, писавшим произведения, ставшие историей литературы о любви, кажется, что любовь может быть, в общем, большим наказанием, испытанием. Какой точки зрения Вы придерживаетесь?

Диана Арбенина:
Это – кара, испытание. Если ты её проходишь достойно. Если ты её просто проходишь и остаёшься в живых, то это, конечно – благость. 

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Музыка # Диана Арбенина

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