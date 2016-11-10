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Диана Арбенина: «У меня есть две внучки. Просто таю, когда с ними общаюсь»

10 ноября 2016 20:53
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Диана Арбенина, рок-музыкант, лидер группы «Ночные снайперы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Скажите, а Вы с детьми  можете вот так называемые «сюси-пуси»? Уменьшительно-ласкательные слова Вы используете?    

Диана Арбенина:
Конечно. У меня есть две племянницы.

Не две племянницы, а две внучки.

Оказывается, я – просто бабушка. Понимаете, в чём дело ещё. И я просто таю, когда с ними общаюсь.

И с детьми я совершенно другая.

То есть, у Вас пропадает Ваша буква «р» и можно увидеть такую размягчённую версию Дианы Арбениной?

Диана Арбенина:
Конечно. Размягчённую. И потом, мне дети доверяют, что самое главное.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Музыка # Диана Арбенина

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