Диана Арбенина: «У меня есть две внучки. Просто таю, когда с ними общаюсь»

Диана Арбенина, рок-музыкант, лидер группы «Ночные снайперы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Скажите, а Вы с детьми можете вот так называемые «сюси-пуси»? Уменьшительно-ласкательные слова Вы используете?
Диана Арбенина:
Конечно. У меня есть две племянницы.
Не две племянницы, а две внучки.
Оказывается, я – просто бабушка. Понимаете, в чём дело ещё. И я просто таю, когда с ними общаюсь.
И с детьми я совершенно другая.
То есть, у Вас пропадает Ваша буква «р» и можно увидеть такую размягчённую версию Дианы Арбениной?
Диана Арбенина:
Конечно. Размягчённую. И потом, мне дети доверяют, что самое главное.
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