Прямой эфир

«Только любовь поможет нам спасти этот мир». Инна Афанасьева поздравляет белорусов с Днём Независимости

03 июля 2020 13:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженная артистка Республики Беларусь – Инна Афанасьева.

Сегодня королева белорусской сцены, певица с уникальным тембром голоса и просто красавица дарит стране в честь Дня Независимости премьерную песню «Мы не можем не любить».

«Только любовь поможет нам спасти этот мир». Инна Афанасьева поздравляет белорусов с Днём Независимости-1

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Так хочется через музыку, через красивые песни достучаться до наших сердец тех, кто не совсем хочет иметь нормальную, спокойную жизнь. Ведь никакие деньги мира не могут сделать тебя счастливым. Только любовь поможет нам спасти этот мир.

# Белорусские исполнители # Культура # Инна Афанасьева

Другие новости рубрики

Все новости
«Я люблю наш народ за честность, искренность». Пожелания белорусам Дмитрия Колдуна в День Независимости
03 июля 2020 13:27

«Я люблю наш народ за честность, искренность». Пожелания белорусам Дмитрия Колдуна в День Независимости

«Попытались показать атмосферу, которая царила в период боевых действий». Восточный форт в Брестской крепости открыли для посетителей
03 июля 2020 12:44

«Попытались показать атмосферу, которая царила в период боевых действий». Восточный форт в Брестской крепости открыли для посетителей

«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки
02 июля 2020 21:23

«Готовились два дня, шили ребёнку наряд». Как минчане отметили День вышиванки