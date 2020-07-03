«Только любовь поможет нам спасти этот мир». Инна Афанасьева поздравляет белорусов с Днём Независимости

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Так хочется через музыку, через красивые песни достучаться до наших сердец тех, кто не совсем хочет иметь нормальную, спокойную жизнь. Ведь никакие деньги мира не могут сделать тебя счастливым. Только любовь поможет нам спасти этот мир.