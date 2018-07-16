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«Это была крутая ночь»: на «Славянском базаре» прошёл сольный концерт Тимати

16 июля 2018 11:55
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Новости Беларуси. Лидер Black Star Mafia впервые выступил на «Славянском базаре» в Витебске.  

На двухчасовом концерте прозвучали хиты рэпера, его дуэты с проекциями Киркорова, Лепса и Крида. Певец даже станцевал на сцене лезгинку, а зрители с удовольствием подпевали артисту.  

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Пользователи социальных сетей комментируют прошедшее событие и делятся фотографиями с концерта в своих аккаунтах.  

«Это была крутая ночь»: на «Славянском базаре» прошёл сольный концерт Тимати-1

Фото: instagram.com/ev.ustinovich  

«Концерт супер. Зарядились по полной. Сорванный голос того стоил»,  

«Отдохнули так отдохнули! Концерт прошёл на ура!»,  

«Концерт феерический, с первых секунд Тимати завёл весь зал и держал его в этом темпе до конца. Что сказать, супер!»,  

Дневники звезд на «Славянском базаре» в Витебске. Что публикуют артисты в соцсетях?  

«Самая запоминающаяся ночь этого месяца»,  

16 июля в Витебске завершается ежегодный фестиваль «Славянский базар».  

Своими впечатлениями о мероприятии поделились звезды мировой величины (читать далее).  

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Тимати # Филипп Киркоров # Григорий Лепс # Егор Крид

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