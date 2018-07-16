«Это была крутая ночь»: на «Славянском базаре» прошёл сольный концерт Тимати

Новости Беларуси. Лидер Black Star Mafia впервые выступил на «Славянском базаре» в Витебске.

На двухчасовом концерте прозвучали хиты рэпера, его дуэты с проекциями Киркорова, Лепса и Крида. Певец даже станцевал на сцене лезгинку, а зрители с удовольствием подпевали артисту.

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