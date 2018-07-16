«Это была крутая ночь»: на «Славянском базаре» прошёл сольный концерт Тимати

Новости Беларуси. Лидер Black Star Mafia впервые выступил на «Славянском базаре» в Витебске.
На двухчасовом концерте прозвучали хиты рэпера, его дуэты с проекциями Киркорова, Лепса и Крида. Певец даже станцевал на сцене лезгинку, а зрители с удовольствием подпевали артисту.
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Пользователи социальных сетей комментируют прошедшее событие и делятся фотографиями с концерта в своих аккаунтах.
Фото: instagram.com/ev.ustinovich
«Концерт супер. Зарядились по полной. Сорванный голос того стоил»,
«Отдохнули так отдохнули! Концерт прошёл на ура!»,
«Концерт феерический, с первых секунд Тимати завёл весь зал и держал его в этом темпе до конца. Что сказать, супер!»,
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«Самая запоминающаяся ночь этого месяца»,
16 июля в Витебске завершается ежегодный фестиваль «Славянский базар».
Своими впечатлениями о мероприятии поделились звезды мировой величины (читать далее).