«У каждого беркута есть имя». Показываем основные символы Казахстана

Казахстан славится своим культурным наследием. О символах страны «гор и степей» мы сейчас вам и расскажем. Один из них – гордый крылатый красавец.

Диана Галех, корреспондент СТВ:

Пернатый символ Беларуси – аист, в Казахстане – беркут. До сих пор в этой стране принято охотиться с горным орлом.

Изображение беркута даже разместили на национальном флаге. Во времена кочевников эта птица стоила очень дорого, ее можно было обменять на 5 верблюдов!

Шамиль Жексембаев:

У каждого беркута есть имя. Этого зовут Тузгара. Назван в честь того места, откуда мы его взяли, из того гнезда. Это король орлов, король птиц. На небе выше нее никто не летает. Еще один знаменитый символ Казахстана – юрта. Это традиционное жилище кочевников. В таких переносных апартаментах раньше жили местные жители. Прежде чем сюда зайти, обязательно нужно разуться.

Бекболат Искаков, экскурсовод:

Раньше посредине печку ставили, вот дымоход. Если в юрте жарко, этот шанрак открывается.

Чтобы определить достаток семьи, не обязательно было заходить в саму юрту. Чем больше жилище, тем богаче оказывались ее владельцы. Маргулан Жолдасбеков, экскурсовод:

В 19 веке казахи в юрте спали на полу, там не было ничего. У них было только одеяло. Еду готовили на улице, охотились. В юрте они только спали. Юрта впечатлила даже белорусов! Сейчас у нас идет активная работа над съемками фильма, который посвящен Казахстану и его культуре. Наталья Голубева, писатель, сценарист:

Мое присутствие здесь, в юрте, неслучайно. И Амантай – герой фильма, и красавица Нурчин. Действие будет разворачиваться в этих стенах. Здесь решались и политические вопросы, и взаимоотношения людей.