«У каждого беркута есть имя». Показываем основные символы Казахстана

Казахстан славится своим культурным наследием. О символах страны «гор и степей» мы сейчас вам и расскажем. Один из них – гордый крылатый красавец.
Казахстан славится своим культурным наследием. О символах страны «гор и степей» мы сейчас вам и расскажем. Один из них – гордый крылатый красавец.
Диана Галех, корреспондент СТВ:
Пернатый символ Беларуси – аист, в Казахстане – беркут. До сих пор в этой стране принято охотиться с горным орлом.
Изображение беркута даже разместили на национальном флаге. Во времена кочевников эта птица стоила очень дорого, ее можно было обменять на 5 верблюдов!
Шамиль Жексембаев:
У каждого беркута есть имя. Этого зовут Тузгара. Назван в честь того места, откуда мы его взяли, из того гнезда. Это король орлов, король птиц. На небе выше нее никто не летает.
Еще один знаменитый символ Казахстана – юрта. Это традиционное жилище кочевников. В таких переносных апартаментах раньше жили местные жители. Прежде чем сюда зайти, обязательно нужно разуться.
Бекболат Искаков, экскурсовод:
Раньше посредине печку ставили, вот дымоход. Если в юрте жарко, этот шанрак открывается.
Чтобы определить достаток семьи, не обязательно было заходить в саму юрту. Чем больше жилище, тем богаче оказывались ее владельцы.
Маргулан Жолдасбеков, экскурсовод:
В 19 веке казахи в юрте спали на полу, там не было ничего. У них было только одеяло. Еду готовили на улице, охотились. В юрте они только спали.
Юрта впечатлила даже белорусов! Сейчас у нас идет активная работа над съемками фильма, который посвящен Казахстану и его культуре.
Наталья Голубева, писатель, сценарист:
Мое присутствие здесь, в юрте, неслучайно. И Амантай – герой фильма, и красавица Нурчин. Действие будет разворачиваться в этих стенах. Здесь решались и политические вопросы, и взаимоотношения людей.
Самый романтичный символ Казахстана – алтыбакан. Так называются качели. Обычно их устанавливали за пределами аула. На подвесных досках катались парами – парень и девушка. Пожалуй, это была практически единственная возможность хоть как-то контактировать молодым людям. Ведь оставаться юноше и девушке наедине считалось неправильным. Культура и обычаи Казахстана – удивительны и прекрасны!