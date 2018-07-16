Казах или румын: кто выиграет конкурс эстрадной песни «Витебск-2018»?

Новости Беларуси. Витебск прощается со «Славянским базаром». Торжественное закрытие 27-го международного фестиваля искусств состоится сегодня вечером на главной сцене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из самых ожидаемых моментов – награждение победителей конкурса молодых исполнителей. Правда, 15 июля выяснилось, что на звание лучшего исполнителя претендуют сразу два конкурсанта. Все подробности у Анастасии Бут.

Казах или румын? Вопрос повис в воздухе, когда Марчел Рошка из Румынии во второй финальный день получил максимальные оценки и вырвался вперед.

Перегнать его мог только Амрэ из Казахстана. Но случилось неожиданное – оба парня набрали одинаковое количество баллов.

Амрэ, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни (Казахстан):

Я выкладывался на все 100 %. Вчера не смог выложиться, потому что очень сильно заболел. Я три дня сидел на антибиотиках и вот только-только восстановился.

Кому достанется главная награда фестиваля – Лира – теперь большой вопрос. Впрочем, как распределятся дальше призовые места, тоже остается только догадываться. Несколько баллов не хватило украинской участнице. За ней сразу следуют белорус и представительница Польши.

Евгений Курчич, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни (Беларусь):

Я очень благодарен Витебску, я очень благодарен фестивалю. Для меня это такой виток в жизни! Я уверен, что у нас дальше все получится и мы будем возвращаться в Витебск снова и снова.

Анастасия Бут, СТВ:

После оглашения результатов жюри одну работу сменило на вторую. И на этот раз уже зрители ставили оценки Наталье Орейро, Робертино Лоретти, Розе Рымбаевой.

Звездное жюри выступило во втором отделении концерта. А председатель – народный артист России, Молдовы и Украины Александр Морозов – еще долго не покидал судейское ложе.

Роза Рымбаева, член жюри (Казахстан):

Я думаю, председатель жюри решит. Есть такой закон: когда два одинаковых голоса, он может добавить свой голос. Это лично его выбор, его вкус.