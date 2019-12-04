«Это будет 20 июня». Посол Грузии о подготовке к «Тбилисоба» в 2020 году

Что будет на «Тбилисоба» в 2020 году, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

«Тбилисоба» должно быть много, их должно быть десять в году.

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь:

Это хорошая идея, но, к сожалению, вы не первый, потому что когда я сделал здесь первый «Тбилисоба», это было в том году, действительно, был очень высокий уровень. И мне говорили, что вы сейчас держите очень высокий уровень, что вы будете делать в следующем году, это же нельзя повторить, кого вы привезете, лучше Нино Катамадзе, а то провал у вас будет. Я говорю: «Найдем, не волнуйтесь». Нашли, и в этом году было больше людей, еще больше было интереса и все прошло великолепно. Что будем делать в следующем году? Я не знаю. Мы уже начали готовиться, даже число знаем, это будет 20 июня и мы разговариваем с очень хорошими артистами, чтобы приехали сюда.